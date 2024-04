Incidente a Soleto vicino Lecce: l'auto si ribalta e viene sbalzato fuori, morto un 37enne del posto

È il 37enne Fabio Coluccia l’uomo morto a Soleto, in Salento, nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 30 aprile nella periferia del comune. Secondo una prima ricostruzione, Coluccia era alla guida della sua Fiat Punto quando per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo del volante.

Incidente mortale a Soleto

L’auto è uscita di strada, ha urtato violentemente un muretto a secco e ha concluso la sua corsa ribaltandosi. Coluccia è stato sbalzato dall’abitacolo, perdendo la vita.

Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compreso il guasto meccanico o il malore. Al momento l’unica certezza è che non sono coinvolti altri veicoli.

Soleto è un comune di oltre 5.000 persone in provincia di Lecce. L'incidente mortale è avvenuto in contrada Murica, nei pressi di viale Gubbio.

I soccorsi sono stati allertati dagli automobilisti di passaggio. Al loro arrivo gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’automobilista.

Corpo restituito alla famiglia

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione locale e dai colleghi della compagnia di Maglie. Dopo gli accertamenti, il magistrato di turno della procura di Lecce ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

Fabio Coluccia lavorava per l’azienda che si occupa del servizio di igiene urbana per il vicino Comune di Galatina.

Altri incidenti

Martedì 30 maggio è stato un giorno nero per gli incidenti stradali. Ad Avellino un tir è precipitato da un viadotto lungo la statale 691. L’autista alla guida del mezzo pesante è rimasto ferito ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

A Roccani, nei pressi di Catanzaro, un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto sulla SS106.

Sull’autostrada del Brennero A22 in Valle Isarco un uomo è rimasto ferito in uno scontro fra camion.

In zona Cessalto vicino Treviso si è verificato uno scontro fra auto e tir sull’autostrada A4. Nessuna vittima, fortunatamente, solo disagi alla circolazione.