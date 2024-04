Incidente sull'autostrada del Brennero A22 in Valle Isarco, scontro tra camion: un ferito e traffico bloccato

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Tamponamento tra tir e camion sull’autostrada A22 del Brennero. Nella mattinata di martedì 30 aprile, uno scontro tra camion ha provocato disagi al traffico e quattro chilometri di coda. L’incidente è avvenuto nei pressi della galleria “Fiè”, all’altezza di Valle Isarco.

Scontro tra camion sull’A22

Il bilancio è di un ferito lieve. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, sul luogo del sinistro intervenuti i vigili del fuoco di Bolzano e di Chiusa, come anche la Croce bianca, la polizia stradale e il servizio strade.

Per la durate dell’intervento l’autostrada del Brennero è stata chiusa in direzione sud.

Disagi al traffico sull’Autostrada del Brennero

L’allerta è scattata intorno alle 8.30 di oggi, martedì 30 aprile, quando lungo l’Autostrada A22 del Brennero si è verificato un violento tamponamento tra due mezzi pesanti.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona.

L’incidente, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Dolomiti, è avvenuto in autostrada tra i caselli di Chiusa/Valgardena e Bolzano Nord lungo carreggiata sud della A22.

Disagi al traffico dopo il tamponamento in A22 tra mezzi pesanti

Pesanti le ripercussioni sul traffico veicolare, con code fino a quattro chilometri.

Ennesimo incidente sull’A22

L’Autostrada A22 è spesso teatro di incidenti, anche gravi. Il 5 febbraio 2024, un grave incidente ha visto decine i veicoli coinvolti, tra mezzi pesanti e automobili.

Il maxi-sinistro si è verificato nelle prime ore del mattino di lunedì 5 febbraio ed è avvenuto nel tratto compreso tra le uscite di Reggiolo-Rolo, in provincia di Reggio Emilia, e Carpi in provincia di Modena, tra i km 285 e 300.

Il sinistro si è verificato sulla carreggiata in direzione sud, un tamponamento a catena provocato molto probabilmente dalle condizioni atmosferiche, che hanno portato una fitta nebbia nel tratto.

Sabato 27 aprile, in provincia di Trento, un tamponamento che si è verificato sull’Autostrada del Brennero in direzione sud fra Rovereto Sud e Ala-Avio, ha provocato diversi disagi al traffico.

Nel tamponamento, che si è verificato in corsia di sorpasso, sono state coinvolte quattro autovetture. Una persona è rimasta ferita lievemente, ma non è stato necessario portarla in ospedale, secondo quanto riportato dal quotidiano L’Adige.