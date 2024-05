Tempo in miglioramento nel fine settimana secondo le previsioni meteo ma ancora piogge in alcune zone

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora instabilità in Italia, ma in graduale miglioramento. Secondo le previsioni meteo nel primo fine settimana di maggio le condizioni meteorologiche si faranno via via più stabili, portando ad un aumento delle temperature. In alcune regioni però residui di instabilità daranno ancora luogo a piogge e temporali. Ecco dove.

Temperature in aumento in Italia

Rinforza l’anticiclone africano, portando ad un generale miglioramento delle condizioni meteo su buona parte dell’Italia. Il fine settimana sarà caratterizzato da ampie schiarite e prevalenza di sole, con un certo aumento delle temperature.

Non ovunque però, nelle regioni settentrionali resta la depressione che dall’Europa centro-occidentale si è estesa al Mediterraneo centrale e che si sta spostando verso i Balcani. Nel nord quindi sono previste ancora piogge e temporali e locali fenomeni di instabilità, specie sull’arco alpino.

Fonte foto: 123RF

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Di seguito le previsioni meteo, giorno per giorno, del weekend, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 3 maggio

Nord : alternanza tra sole e nubi, con addensamenti più corposi in prossimità delle Alpi dove non mancheranno rovesci o temporali. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 20;

: alternanza tra sole e nubi, con addensamenti più corposi in prossimità delle Alpi dove non mancheranno rovesci o temporali. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 20; Centro : spiccata variabilità con possibili rovesci più frequenti al mattino su Toscana e Umbria, al pomeriggio sulle zone interne. In serata migliora sulle tirreniche. Temperature in calo, massime tra 15 e 19;

: spiccata variabilità con possibili rovesci più frequenti al mattino su Toscana e Umbria, al pomeriggio sulle zone interne. In serata migliora sulle tirreniche. Temperature in calo, massime tra 15 e 19; Sud: a tratti instabile tra Campania, Lucania e Puglia con rovesci sparsi. Meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 16 e 21.

Sabato 4 maggio

Nord : nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti dal pomeriggio su centro-ovest Alpi. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 23;

: nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti dal pomeriggio su centro-ovest Alpi. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 23; Centro : addensamenti al mattino su Toscana e adriatiche, ampie schiarite dal pomeriggio, salvo variabilità in Appennino con qualche breve piovasco. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 23;

: addensamenti al mattino su Toscana e adriatiche, ampie schiarite dal pomeriggio, salvo variabilità in Appennino con qualche breve piovasco. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 23; Sud: nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino sulla Calabria tirrenica con isolate precipitazioni. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 22.

Domenica 5 maggio

Nord : prevalenza di sole su gran parte dei settori. Al pomeriggio addensamenti con qualche locale precipitazione su Alpi e Liguria. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24;

: prevalenza di sole su gran parte dei settori. Al pomeriggio addensamenti con qualche locale precipitazione su Alpi e Liguria. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24; Centro : tempo stabile e soleggiato salvo addensamenti al mattino lungo la costa toscana e innocue velature in transito in giornata. Temperature stabili, massime tra 18 e 23;

: tempo stabile e soleggiato salvo addensamenti al mattino lungo la costa toscana e innocue velature in transito in giornata. Temperature stabili, massime tra 18 e 23; Sud: in prevalenza soleggiato con qualche innocua nube sparsa in transito sulle regioni peninsulari ma senza conseguenze. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24.

Le tendenze per la prossima settimana

Per quanto riguarda le previsioni relative alla prossima settimana, lunedì non ci dovrebbero essere variazioni significative, con le regioni del Centro e Sud Italia con tempo stabile e temperature in aumento e il Nord alle prese con più instabilità.

Tra martedì e giovedì una depressione proveniente dall’area franco-britannica sembra intenzionata a spostarsi verso l’Europa mediterranea. Di conseguenza potrebbero tornare piogge e temporali, dapprima al Nord e poi al Sud, con un nuovo calo delle temperature.

Infine nel weekend dell’11/12 maggio potrebbe arrivare una nuova rimonta dell’anticiclone, con stabilizzazione del tempo e aumento delle temperature. Si tratta comunque di una tendenza che potrebbe subire modifiche significative nei prossimi giorni.