Stefano Bandecchi e il video del water contro sinistra ed elettori, marea di insulti: "Farete questa fine"

Stefano Bandecchi torna a far parlare di sé. Il sindaco di Terni, coordinatore di Alternativa popolare, ha pubblicato un video ricco di insulti contro la sinistra e i suoi elettori, paragonati a un water, con tanto di sciacquone tirato. Non mancate le critiche, a cui il sindaco di Terni ha risposto nei commenti sul suo account Instagram.

Nel suo breve video, pubblicato la sera di martedì 26 novembre, Bandecchi dice:

“Volevo dare un cenno a tutti voi, che scrivete sul mio profilo e che votate a sinistra. Per me il vostro valore è praticamente quello che potete vedere. Per me le vostre parole hanno lo stesso significato di ciò che potete ammirare. Detto ciò che cosa vi devo dire? A f****** vi ci ho già mandato 7-8 volte, per me voi di sinistra non valevate un c**** però adesso valete ancora meno. In più mi avete fatto inc******, perché secondo me la vostra stupidità non ha limiti. Io penso che voi farete questa fine, molto semplice”.