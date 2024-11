Naufragio della nave nel Mar Rosso, almeno 4 morti: cadaveri trovati con 5 sopravvissuti, ancora 7 i dispersi

Le speranze di trovare vivi i 7 dispersi del naufragio della nave Sea Story, avvenuto al largo del Mar Rosso, si affievoliscono con il passare delle ore. I soccorritori hanno recuperato 4 cadaveri tratto in salvo 5 sopravvissuti, tra cui due turisti belgi, un egiziano e un finlandese. Lo ha comunicato Amr Hanafi, governatore della provincia del Mar Rosso, che ha confermato che le operazioni di ricerca e soccorso proseguono incessantemente.

Naufragio della nave nel Mar Rosso, 4 morti

I 4 morti, non ancora identificati, sono stati trovati in mare, vicino alla zona in cui la nave si è capovolta. Come riporta Ansa, i 5 sopravvissuti, visibilmente provati ma in condizioni stabili, sono stati trasferiti a Marsa Alam per ricevere assistenza.

Le squadre di emergenza, supportate da elicotteri e imbarcazioni specializzate, stanno battendo la zona del naufragio nella speranza di individuare eventuali altri superstiti.

Fonte foto: ANSA

La Sea Story è affondata al largo di Marsa Alam

Le condizioni meteorologiche avverse complicano le ricerche, ma le autorità egiziane continuano a coordinare le operazioni con il coinvolgimento di forze navali e civili.

Quanti sono i dispersi

Secondo quanto riferito dalla Bbc, i dispersi sarebbero 7.

A bordo, al momento del naufragio, c’erano 44 persone.

Come è affondata la Sea Story

La Sea Story, nave utilizzata per immersioni e snorkeling, è affondata tragicamente nelle acque del Mar Rosso, al largo di Marsa Alam in Egitto.

L’incidente è avvenuto domenica 24 novembre, in condizioni meteorologiche proibitive che avevano già portato le autorità locali a chiudere la navigazione nell’area.

Secondo una fonte anonima interpellata dall’Ansa, la Sea Story era partita da Port Ghalib, di fronte all’aeroporto di Marsa Alam, per un’escursione che prevedeva diverse tappe.

Tuttavia, un forte vento, con raffiche fino a 34 nodi (circa 60 km/h) e onde alte fino a 4 metri, ha causato un grave incidente: l’imbarcazione ha urtato una barriera corallina, il reef, perdendo stabilità.

Il racconto di un sopravvissuto

Un membro dell’equipaggio sopravvissuto al naufragio ha raccontato che, durante la notte, un’onda particolarmente violenta ha colpito la nave, facendola inclinare e capovolgere.

L’intera sequenza si sarebbe consumata in pochi minuti, tra i 5 e i 7, lasciando molte persone intrappolate all’interno.

Le condizioni meteorologiche avverse erano state segnalate in anticipo, tanto che domenica le autorità locali avevano vietato la navigazione per precauzione. Nonostante ciò, la Sea Story ha preso il mare.