Ciclista morto investito dall'autobus nell'incidente ad Assemini vicino Cagliari: travolto all'incrocio

Ancora sangue sull’asfalto. Giovedì 2 maggio un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato investito da un autobus in un incidente ad Assemini, vicino Cagliari. Per l’uomo, travolto all’incrocio, non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riferito dall’Ansa, il ciclista 76enne sarebbe stato investito all’incrocio tra via Po e via Sarcidano ad Assemini, in provincia di Cagliari.

Sembra che l’uomo stesse percorrendo via Po in direzione del centro, prima di essere travolto dall’autobus numero 9 del Ctm – azienda di trasporto pubblico locale -, finendo sotto la parte anteriore con tutta la bicicletta.

Fonte foto: Tuttocittà.it Assemini, in provincia di Cagliari, dove un ciclista è morto investito da un autobus

Inutili i soccorsi: ciclista rianimato per 40 minuti

I soccorritori, arrivati sul luogo dell’incidente con un’ambulanza, hanno provato a rianimare il ciclista per circa 40 minuti, ma invano.

Chi era la vittima

La vittima sarebbe Giovanni Mattana, 76 anni.

Stando alla ricostruzione dell’Ansa, l’uomo era originario proprio di Assemini.

Sequestrati l’autobus e la bicicletta

Gli agenti della polizia municipale stanno lavorando per accertare con chiarezza la dinamica dell’incidente.

Nel frattempo, sia l’autobus sia la bicicletta sono stati sequestrati.

Il cordoglio del sindaco Mario Puddu

Su Facebook, il cordoglio del sindaco di Assemini, Mario Puddu: