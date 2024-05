Aereo dell'Enav finisce fuori pista all'aeroporto di Olbia: scalo temporaneamente chiuso e voli dirottati

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Incidente all’aeroporto di Olbia. Un piccolo aereo di servizio dell’Enav è finito fuori pista mentre era in fase di atterraggio, forse a causa del forte vento. Non ci sono stati feriti tra le tre persone a bordo, ma lo scalo sardo è stato chiuso e i voli in arrivo dirottati begli altri aeroporti della Sardegna.

Aereo finisce fuori pista a Olbia

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 maggio, verso le 13.30, all’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia, in provincia di Sassari.

Secondo quanto riporta Ansa, un piccolo aereo di servizio dell’Enav è finito fuori pista mentre stava atterrando, andando ad adagiarsi su un lato.

L'incidente all'aeroporto di Olbia, in provincia di Sassari

Nessun ferito nell’incidente: a bordo del velivolo c’erano tre persone, rimaste tutte praticamente illese. Sul posto è subito arrivata la squadra dei vigili del fuoco presente nello scalo per mettere in sicurezza la pista.

Secondo quanto riporta L’Unione Sarda, l’aereo di servizio dell’Enav stava effettuando delle rilevazioni sulla pista dell’aeroporto sardo.

L’aereo avrebbe avuto dei problemi in fase di atterraggio, secondo quanto riporta GalluraOggi a causa della rottura del carrello.

Aeroporto chiuso e voli dirottati

A seguito dell’incidente l’aeroporto di Olbia è stato chiuso, provocando inevitabili disagi per i viaggiatori: diversi voli in partenza e in arrivo hanno subito ritardi.

Due voli sono stati dirottati su altri scali della Sardegna: quello della compagnia Volotea in arrivo da Parigi Orly è atterrato all’aeroporto di Alghero, il volo EasyJet proveniente da Milano Malpensa è stato dirottato su Cagliari.