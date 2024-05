Pietro Fiocchi di FdI col fucile puntato sui manifesti elettorali, polemica sul candidato alle Europee

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vedere immagini di politici in posa mentre imbracciano delle armi è cosa comune negli Stati Uniti, decisamente molto meno in Italia e in Europa. Stanno facendo discutere i manifesti elettorali di Pietro Fiocchi, europarlamentare di FdI candidato alle Europee di giugno, che lo ritraggono mentre imbraccia un fucile puntato verso l’osservatore.

Pietro Fiocchi di FdI col fucile puntato sui manifesti

Come riporta il Corriere della Sera, in una serie di manifesti elettorali Pietro Fiocchi di Fratelli d’Italia appare con un fucile in mano, mentre lo punta e prende la mira verso una simbolica preda, verso chi osserva.

Un manifesto realizzato per pubblicizzare un evento elettorale dell’eurodeputato che si terrà il 7 maggio a Sumirago, in provincia di Varese, incentrato sul tema della caccia.

Europarlamentare uscente del partito guidato da Giorgia Meloni, Fiocchi cerca la riconferma alle elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno, è candidato nella circoscrizione Nord-Ovest.

Le polemiche

L’immagine del candidato col fucile ha scatenato le polemiche. Il primo a sollevare dubbi sull’opportunità del manifesto è stato Angelo Bonelli, portavoce e deputato di Europa Verde.

“È la destra di Giorgia Meloni che odia animali e natura. È un’immagine di una violenza inaudita! Quel fucile puntato non è una minaccia solo per gli animali ma per tutti noi! Dietro Giorgia si nascondono questi personaggi che provocano solo vergogna e disgusto. Ricordatelo”, scrive sui social.

Fiocchi non è nuovo a iniziative del genere: aveva già suscitato polemiche lo scorso Natale per dei manifesti in cui si vedeva seduto davanti a un albero natalizio decorato con bossoli e cartucce.

Chi è Pietro Fiocchi

La passione per le armi dell’esponente FdI proviene dalla famiglia, proprietaria dell’omonima azienda con sede a Lecco che produce cartucce e munizioni di piccolo calibro.

Classe 1954, Pietro Fiocchi è laureato in ingegneria aerospaziale. Fino al 2019 è stato componente del Cda dell’azienda di famiglia e presidente della filiale americana della Fiocchi.

È stato eletto al Parlamento europeo nelle liste di Fratelli d’Italia nelle elezioni del 2019.