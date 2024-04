Vittorio Sgarbi candidato alle elezioni Europee con FdI, scelto da Meloni dopo dimissioni da sottosegretario

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

L’ex sottosegretario Vittorio Sgarbi sarà candidato nella lista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni europee. La conferma arriva dallo stesso critico d’arte, che afferma che la decisione è arrivata dopo una conversazione con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Vittorio Sgarbi candidato con Fratelli d’Italia

Sgarbi ha confermato la candidatura nelle fila di Fratelli d’Italia alle elezioni europee di giugno all’agenzia Agi.

Il celebre critico d’arte e presidente del Mart di Rovereto lo scorso febbraio si era dimesso da sottosegretario del Ministero della cultura in seguito a lunghe polemiche per delle consulenze e un dipinto conteso.

Secondo l’Antitrust, Sgarbi avrebbe infatti svolto attività professionali come critico d’arte, connesse con la sua carica di governo, in favore di soggetti pubblici e privati, configurando così presunta una violazione delle norme che regolamentano i conflitti di interesse nel settore pubblico.

Le parole del critico d’arte

Vittorio Sgarbi ha precisato di non sapere “in quale circoscrizione sarò candidato” e che “la volontà di candidarmi è stata dei vertici del partito, di Meloni, Donzelli e La Russa, con cui ho parlato e a cui ho dato la mia disponibilità”.

“Parlavamo da tempo con Meloni – ha spiegato Sgarbi – poi ne abbiamo parlato con Donzelli in aprile e abbiamo ricominciato in questa fase finale delle candidature. È una cosa nata così, poiché sono libero e ho una dote di voti riconoscibili. Alle Europee del 1999 ne presi 100mila nel Nord Est, quasi come Berlusconi”.

Proposte anche da altre liste

Sgarbi avrebbe accettato la proposta di Fratelli d’Italia dopo aver vagliato altre proposte, giunte da altre forze politiche.

“Mi avevano proposto la candidatura anche in altre tre liste” ha confermato il critico d’arte, a tre mesi dalle sue dimissioni da sottosegretario, assicurando che rivelerà quali proposte ha ricevuto quando sarà formalizzata la sua candidatura con FdI e in quale circoscrizione.

Sgarbi non è l’unico “nome di peso” tra i candidati di Fdl. Nelle scorse ore, la premier Giorgia Meloni ha annunciato la sua candidatura alle elezioni europee.

“Chiedo agli italiani di scrivere sulla scheda il mio nome, ma il mio nome di battesimo. La cosa di cui vado più fiera è che la maggior parte dei cittadini che si rivolge a me continui a chiamarmi semplicemente Giorgia” ha spiegato la Presidente del Consiglio, invitando gli elettori a scrivere sulla scheda elettorale il suo nome di battesimo.