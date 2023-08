Treno della metro B deraglia a Roma, circolazione sospesa tra Laurentina e Piramide: paura tra i passeggeri

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un treno della metro B di Roma è deragliato durante la marcia provocando attimi di paura tra i passeggeri a bordo. L’incidente non ha causato feriti, ma ha portato alla sospensione della circolazione tra le stazioni di Laurentina e Piramide creando forti disagi sulla mobilità nella Capitale.

L’incidente

I tecnici dell’azienda di trasporto pubblico romana Atac stanno cercando di ricostruire le cause dell’incidente. Secondo le informazioni raccolte finora non si sarebbe trattato di un deragliamento in senso stretto, ma di un problema a un convoglio appena uscito del deposito: il carrello di un vagone nella parte posteriore avrebbe sbandato finendo fuori dai binari all’altezza di uno scambio vicino alla stazione Magliana, adesso chiusa per precauzione.

Da quanto riporta ‘RomaToday’, il motivo dell’imprevisto potrebbe essere legato all’usura dei binari o il problema potrebbe essere stato causato da un errato inserimento delle ruote del treno nella rotaia.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona della stazione Magliana dove il convoglio è uscito dai binari

Le navette sostitutive

“Per ragioni da accertare un metro della metro B in partenza dalla stazione Magliana ha dovuto interrompere la marcia” ha spiegato l’azienda in una nota, assicurando che “il servizio verrà ripristinato prima possibile“. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere in sicurezza.

In attesa di ripristinare il servizio Atac ha sospeso la cicolazione della metro dalle fermate di Laurentina fino a Piramide, stazione quest’ultima dove sono state predisposte delle navette sostitutive: da Piramide a Eur è possibile usare i bus alternativi 31, 771, 763, 764, 772, 762, 700 e 070, mentre fra Piramide e Laurentina è consigliabile il bus 30Express.

Le ultime interruzioni di servizio

Le interruzione del servizio sulle le linee della metropolitana romana non sono sono così sporadiche. A fine luglio la metro A è stata bloccata per ore a causa di un’anomalia tecnica relativa a lavori in corso, lasciando a piedi centinaia di turisti e lavoratori.

A giugno la linea B è stata sospesa per più di un’ora tra tra Castro Pretorio e San Paolo, in entrambe le direzioni, a causa della necessità di “svolgere un intervento sulla rete aerea”, come spiegato da Atac.