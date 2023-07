Metro Roma in panne, dalle 6 del mattino blocco sulla linea A: annunciata anomalia tecnica dei lavori in corso

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Atac, l’azienda per la mobilità di Roma Capitale, ha informato attraverso i social e non solo che la linea A della metro è stata parzialmente interrotta. Il motivo sarebbero delle anomalie tecniche causate dai lavori notturni sui binari. Roma si sveglia l’ultimo lunedì di luglio in panne, con traffico in superficie e il primo mezzo per spostamento dei pendolari, lavoratori e turisti in blocco per almeno 2 ore.

Blocco parziale della linea

La scorsa sera (domenica 30 luglio) Atac annuncia il blocco della linea alle ore 21:00 per i lavori sulle rotaie. Le ultime parole famose. Al mattino i pendolari hanno trovato la metro A ferma, con annunci di disservizi di almeno due ore.

L’annuncio della linea interrotta è giunto attraverso app e social dell’azienda di trasporti di Roma Capitale verso le 5 del mattino. Si legge che la linea è parzialmente interrotta nel tratto Arco di Travertino-Termini e viceversa. Le tratte attive, al contrario, sono quelle da Arco-Travertino ad Anagnina e viceversa e da Termini a Battistini e viceversa.

Fonte foto: ANSA Mezzi sostitutivi attivi per il blocco della metro A di Roma

Malfunzionamento e riparazioni

Il messaggio, accolto con polemiche sui social, segnala un problema specifico. Secondo quanto affermato dall’azienda infatti a bloccare la linea sarebbe un’anomalia tecnica alla linea di contatto indotta dal cantiere notturno per i lavori sui binari.

Si legge che durante lavori di rinnovo dei binari, la scorsa notte, un mezzo d’opera di impresa terza ha parzialmente danneggiato una mensola di supporto della linea aerea. Il tempo stimato per la riattivazione delle linee è di almeno due ore, ma al momento il servizio non è stato ancora ripristinato.

Alternative alla metro

Atac ha messo subito a disposizione la lista dei mezzi sostituivi alla Metro. Non si tratta di bus extra, ma dei regolari collegamenti di superficie.

Fermate da cui recuperare la linea sono per esempio Termini, fino al capolinea per i bus di Arco di Travertino. La partenza è Piazza dei Cinquecento e ferma nei pressi delle fermate che la metro avrebbe fatto in una mattinata di regolare servizio.