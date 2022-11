Metro B Roma nel caos: linea interrotta, centinaia di persone in strada. Cosa sta succedendo

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Mattinata da incubo per i passeggeri della Metro B di Roma: Atac ha reso noto che è stata interrotta la linea della metropolitana tra Castro Pretorio e San Paolo per un “controllo sui sistemi di alimentazione elettrica“. Centinaia le persone in strada, tante le proteste.

L’annuncio dell’Atac

Sull’account Twitter InfoAtac, alle ore 7,20 di lunedì 21 novembre, è stato pubblicato il seguente annuncio: “Metro B: abbiamo interrotto la circolazione nella tratta San Paolo-Castro Pretorio per eseguire un intervento tecnico. Stiamo organizzando un servizio bus sostitutivo. Bus in arrivo sulla tratta interrotta compatibilmente con le condizioni del traffico #Roma”.

Circa 25 minuti dopo, in un altro messaggio, è stato fornito un aggiornamento sulla situazione: “Metro B/aggiornamento: la tratta San Paolo<->Castro Pretorio è interrotta, stiamo eseguendo una verifica tecnica. Attivi bus sostitutivi: le fermate sono nei pressi delle stazioni ad eccezione di Garbatella (fermata in via Ostiense) #Roma”.

#info #atac – metro B/aggiornamento: la tratta San Paolo<->Castro Pretorio è interrotta, stiamo eseguendo una verifica tecnica. Attivi bus sostitutivi: le fermate sono nei pressi delle stazioni ad eccezione di Garbatella (fermata in via Ostiense) #Roma — infoatac (@InfoAtac) November 21, 2022

In un commento, Atac ha precisato ulteriormente: “Si tratta di un intervento tecnico di verifica dell’alimentazione elettrica, ovviamente non programmato. Altrimenti avremmo avvertito con il necessario anticipo”. E poi: “Appena abbiamo info condividiamo. Stiamo svolgendo verifiche sui sistemi di alimentazione elettrica della linea”. Ancora Atac: “I tecnici sono in linea e stanno eseguendo attività di verifica del sistema di alimentazione. Appena abbiamo condividiamo”.

I disservizi

Secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’, al momento risultano “parzialmente interrotte” sia la linea Metro B sia la linea Metro B1, in entrambe le direzioni di marcia (Laurentina-Rebibbia-Laurentina). Sono stati segnalati ritardi anche per il trenino Centocelle-Termini.

Diverse centinaia di persone si sono ritrovate in strada in attesa di salire sul primo mezzo a disposizione per raggiungere la loro destinazione.

L’attacco di Raffaella Paita

Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato, ha commentato su ‘Twitter’: “Ennesimo guasto, ennesima mattinata di inferno e di file chilometriche per i romani. Aggregazioni e riorganizzazione di Atac sono una priorità assoluta. I cittadini di Roma meritano un servizio di trasporto pubblico efficiente, non una lotteria quotidiana. #metroB”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.