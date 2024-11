Sciopero 29 novembre 2024 dai trasporti alla scuola: a rischio aerei, bus e metro ma non i treni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

In arrivo un altro sciopero. Stavolta la manifestazione, indetta da Cgil e Uil contro la manovra economica del governo, durerà dalle 21 di giovedì 28 novembre alle 21 di venerdì 29 novembre 2024 e riguarderà tutti i settori pubblici e privati, dai trasporti alla scuola passando per la sanità. Escluso invece il comparto delle ferrovie: i treni circoleranno regolarmente per l’intera durata della protesta.

Lo sciopero di venerdì 29 novembre 2024

Cgil e Uil hanno confermato lo sciopero per tutti i settori pubblici e privati (anche in appalto e strumentali), tra cui il personale sanitario, quello del trasporto passeggeri (locale, aereo e marittimo) e quello del ministero della Giustizia.

Giuseppe D’Aprile, segretario generale della Uil Scuola Rua, ha confermato che anche il mondo della scuola prenderà parte alla manifestazione.

Fonte foto: ANSA Lo sciopero riguarderà le metro cittadine, con orari variabili in base al comune

La partecipazione del comparto sanitario è stata invece comunicata da Roberto Bonfili, coordinatore nazionale Uil medici e veterinari, e Andrea Filippi, segretario nazionale Fp Cgil medici, veterinari e dirigenti Ssn.

“Medici dirigenti e convenzionati della medicina generale, specialisti ambulatoriali, veterinari psicologi, biologi, chimici, fisici, farmacisti e dirigenti delle professioni sanitarie parteciperanno allo sciopero generale del 29 novembre contro la peggiore legge di bilancio degli ultimi 30 anni, che taglia risorse a personale e servizi per lasciare il campo libero al profitto ed al privato”, hanno fatto sapere.

A rischio bus, metro e aerei, regolare la circolazione dei treni

Sul fronte dei trasporti, oltre a bus, tram, metropolitane (con orari variabili in base alla città) e aerei, resterà con le braccia incrociate anche il personale delle autostrade.

Nonostante la partecipazione del settore ferroviario fosse inizialmente prevista, i treni sono stati infine esclusi e la loro regolare circolazione sarà garantita per tutto l’arco delle 24 ore.

A intervenire in merito alla questione era stato il Garante, il quale aveva richiesto la revoca della mobilitazione anche per i settori della giustizia e della sanità (non concessa).

Le parole del ministro Matteo Salvini

“Se si ripeterà uno sciopero selvaggio, come l’ultima volta, senza fasce di garanzia e con disagi per milioni di cittadini, togliendo il diritto alla salute, al lavoro e allo studio, interverrò direttamente come previsto dalla legge“, ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando della questione.

“L’esclusione delle ferrovie è già un passo avanti – ha aggiunto il leader della Lega -. Lascio agli italiani il giudizio sulla quantità di scioperi nel settore ferroviario e dei trasporti pubblici negli ultimi due anni, senza precedenti nella storia”.

Le parole dei sindacati

“È assolutamente riconfermata la ragione dello sciopero del 29 novembre e la necessità di invertire questa tendenza non più accettabile“, aveva dichiarato il leader della Cgil Maurizio Landini al termine di un incontro con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

“L’incontro è stato positivo, poiché sono state accolte le nostre richieste, dal taglio fiscale al rifinanziamento dei contratti pubblici”, ha invece spiegato Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, che non prenderà parte alla manifestazione.

“Tuttavia – ha puntualizzato Sbarra – restano criticità da risolvere, come i tagli alla scuola e il turnover nella pubblica amministrazione”.