Il calciatore della Juventus Rugani a processo: guida in stato di ebbrezza, tasso 3 volte superiore al limite

Il difensore della Juventus, Daniele Rugani, andrà a processo per guida in stato di ebbrezza. Il calciatore era risultato positivo ad un alcoltest avvenuto a Torino la notte del 21 luglio 2023, in seguito al quale il giocatore aveva riportato un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito dalla legge.

Andrà a processo per guida in stato di ebbrezza Daniele Rugani, il difensore della Juventus che la notte dello scorso 21 luglio 2023 era stato fermato mentre procedeva a bordo della sua Maserati su Corso Grosseto, a Torino.

In quell’occasione il calciatore era risultato positivo all’alcoltest, con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito dalla legge, come riportato da La Stampa: 1.56 grammi di alcol per litro di sangue al primo controllo e 1,54 al secondo, a fronte di un limite imposto pari a 0.5g/l.

Rugani avrebbe avuto la possibilità di uscire dalla situazione mantenendo la fedina pulita, ma il calciatore ha preferito le vie legali.

Daniele Rugani, in seguito all’alcoltest, si è presentato davanti al giudice, che con un decreto penale di condanna gli ha imposto una sanzione di 5 mila euro, pagando la quale il calciatore avrebbe evitato il processo e ottenendo, dopo due anni, l’estinzione del reato, in seguito alla quale la sua fedina penale sarebbe tornata nuovamente pulita.

Il calciatore però, insieme ai suoi legali, si è opposto alla decisione del giudice Roberto Ruscello, e si sarebbe dovuto presentare quindi in tribunale nella giornata di giovedì 2 maggio per un giudizio immediato.

I legali del calciatore, che non si è presentato in tribunale, hanno richiesto al giudice l’estinzione del reato a seguito di lavori di pubblica utilità. Richiesta però respinta, in quanto presentata fuori tempo massimo. Il calciatore dovrà quindi andare a processo.

Con il rifiuto dell’ammissione alla messa alla prova (una forma di giudizio che consiste, su richiesta dell’imputato e dell’indagato, nella sospensione del procedimento penale per reati di minore entità) il calciatore dovrà quindi affrontare un vero e proprio processo.

Il dibattimento si aprirà il prossimo giovedì 23 maggio, con la presenza di testimoni e consulenze tecniche. E proprio con il sostegno delle perizie, gli avvocati difensori cercheranno di contestare nel merito la bontà della sanzione.

Il cartellino di Daniele Rugani è stato acquistato dalla Juventus nel 2015, e il difensore, in aria di rinnovo di contratto, guadagna attualmente circa tre milioni e mezzo di euro all’anno.