Uomo muore sul colpo travolto da un treno a Legnano nel Milanese: circolazione ferroviaria in tilt

Treni in tilt lungo la mattinata di venerdì 3 maggio nel Milanese a causa di un incidente mortale avvenuto sui binari della linea Rho – Domodossola, in prossimità di Legnano.

Legnano, uomo muore dopo essere stato travolto da un treno: circolazione sospesa

Un treno ha travolto e ucciso una persona nei pressi della cittadina di Legnano. La circolazione dei treni lungo la direttrice è stata subito sospesa.

A confermarlo tramite un comunicato è la Rete ferroviaria italiana (Rfi). L’ente ha diramato il primo avviso alle 7.47.

“Sulla linea Rho – Domodossola, la circolazione ferroviaria è sospesa per l’investimento di una persona da parte di un treno in prossimità di Legnano”.

“Attivato l’intervento delle autorità – si legge sempre nel comunicato Rfi – competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti. Effetti sulla mobilità: in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. Seguiranno aggiornamenti”.

Alle ore 9.00 Rfi ha diramato un secondo avviso: “Sulla linea Rho – Domodossola la circolazione ferroviaria permane sospesa per l’investimento di una persona da parte di un treno in prossimità di Legnano. Le autorità competenti sono presenti sul posto per lo svolgimento dei necessari accertamenti. Effetti sulla mobilità: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni”.

La vittima è deceduta sul colpo

L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, si è consumato nei pressi della stazione di Legnano.

Sul posto, in piazza Butti, alle 7.41 sono giunti due equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con ambulanza e automedica in codice rosso. La persona coinvolta è un uomo e, secondo quanto appreso, è morto sul colpo.

Oltre al personale sanitario sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, i carabinieri, la polfer, e il personale di Rfi.

Resta da chiarire se si sia innanzi a un caso di suicidio oppure o a un incidente fortuito: i rilievi sono in corso. Soltanto due giorni fa si è verificata una tragedia simile a Roma.