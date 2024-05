Roma, giovane investito e ucciso da un treno in arrivo alla stazione Termini: bloccate le linee ferroviarie

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

A Roma un giovane è stato investito e ucciso da un treno alla stazione Termini nella mattina di oggi, mercoledì primo maggio. La tragedia è avvenuta tra i binari 18 e 19, con il giovane colpito dal treno Cassino-Colleferro-Roma mentre il convoglio stava entrando in stazione. La vittima sarebbe passata sui binari, non chiare le cause dell’evento.

Giovane investito e ucciso da un treno alla stazione Termini di Roma

Nella mattina di oggi mercoledì primo maggio un giovane è stato investito da un treno in arrivo alla stazione Termini, rimanendo ucciso per l’impatto mentre era sui binari.

Il tragico evento si è verificato poco prima dell’ingresso del convoglio Cassino-Colleferro-Roma in stazione, nell’area compresa tra i binari 18 e 19.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Stazione Termini, Roma

Il giovane, la cui identità non è ancora stata verificata, avrebbe attraversato i binari venendo investito dal treno, morendo pochi minuti dopo.

Linee ferroviarie bloccate a Roma alla stazione Termini dopo che un giovane è morto investito da un treno

Dopo che nella mattina di oggi mercoledì primo maggio un giovane è stato investito e ucciso da un treno alla stazione Termini alcune linee ferroviarie sono state bloccate.

Nello specifico, è stata sospesa la circolazione delle linee da Roma verso i Castelli Romani e viceversa, e la tratta Cassino-Colleferro-Roma.

La polizia ferroviaria, il medico legale e la squadra scientifica accorsi sul luogo della tragedia stanno indagando sulle cause dell’evento per comprendere se si sia trattato di un incidente o forse di un atto volontario.

Non è la prima volta che si verificano episodi simili alla stazione Termini di Roma. A novembre del 2023 un uomo di origine indiana di 40 anni era stato investito e ucciso da un treno tra i binari 11 e 12.

Nella mattina di sabato 27 aprile un uomo è morto travolto dal treno in corsa a Villastellone vicino Torino, in quello che appare un gesto intenzionale.