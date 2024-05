Saman Abbas, il video dello zio Danish sul luogo del delitto con gli inquirenti: "Lei è lì, sotto quel legno"

Ha lo sguardo spento Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, mentre conduce gli inquirenti all’interno del casolare dove è stato rinvenuto il cadavere della ragazza. Il documento viene trasmesso in esclusiva da ‘Mattino Cinque’. Danish ha le manette e le forze dell’ordine lo tengono per le braccia mentre lui indica il punto esatto in cui si trova il corpo della nipote.

Grazie alle indicazioni dello zio Danish, il cadavere di Saman Abbas è stato rinvenuto il 19 novembre 2021 in un casolare non molto distante dall’abitazione degli Abbas a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Per la sua morte i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen sono stati condannati all’ergastolo, mentre Danish Hasnain dovrà scontare 14 anni.

Il 30 aprile i giudici della Corte d’Assise di Reggio Emilia hanno reso note le motivazioni della sentenza, secondo le quali la Nazia Shaheen risulta essere l’esecutrice materiale del delitto. Il movente dell’omicidio, sempre secondo i giudici, non sarebbe stato il rifiuto del matrimonio combinato, piuttosto la relazione con Saqib Ayub con il quale avrebbe progettato di scappare.

Un’onta, dunque, ritenuta "grave per la loro cultura" e che è stata estirpata con la morte da parte dei genitori, che secondo i giudici avrebbero "letteralmente accompagnato la figlia a morire".