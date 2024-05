Incendio ad Altavilla Vicentina in azienda di imballaggi materie plastiche, il sindaco: “Evitare viaggi"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella tarda serata del 2 maggio si è verificato un grave incendio in un’azienda di imballaggi composti da materia plastica. La ditta è situata in via Novembre nel comune di Altavilla Vicentina. I residenti hanno sentito rumori di esplosioni. Il sito web del Comune ha pubblicato una nota dove si consigliava di tenere chiuse le finestre ed evitare gli spostamenti.

Incendio in azienda di plastiche

Le prime immagini scattate dai cittadini di Altavilla Vicentina sono comparse in rete verso le 22:30 del 2 maggio. Si possono vedere alte fiamme e colonne di fumo di fumo nero e denso (nella giornata di ieri c’è stato un incendio anche a Lecce, in un negozio di Zara).

L’azienda dove si è scatenato il grave incendio è Imp, una ditta di “imballaggi di materie plastiche”, storico produttore di flaconi in plastica. Questa è situata vicino al cimitero di Altavilla Vicentina, vicino Vicenza, in via 4 Novembre.

Incendio nella notte in una fabbrica di imballaggi di plastica ad Altavilla Vicentina vicino Vicenza

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Nella ditta, al momento del rogo non c’era nessuno (sfiorata la tragedia, al contrario dell’operaio morto nel Siracusano). Lo hanno confermato i Vigili del Fuoco giunti sul posto in seguito alle segnalazioni di esplosioni. Numerose le squadre richieste per l’intervento.

Le fiamme sono state domate dopo circa quattro ore di operazioni di soccorso. Il rogo è risultato difficile da domare per via del materiale plastico e delle esalazioni. Arpa Veneto (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale), verso l’1:34 di notte, ha comunicato che l’incendio era finalmente sotto controllo.

L’avviso del candidato sindaco di Altavilla Vicentina

L’annuncio dell’emergenza è stato trasmesso sia attraverso il sito web del Comune di Altavilla Vicentina, sia attraverso i social, dove gli stessi cittadini stavano pubblicando foto e video dell’evento.

Anche il candidato sindaco si è esposto sui social per dare indicazioni ai residenti e rispondere alle loro domande. La comunicazione ufficiale chiedeva di tenere chiuse le finestre, perché non si conoscevano le possibili conseguenze di esalazioni di materiale nocivo e di non lasciare le abitazioni se non strettamente necessario.