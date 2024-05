Incendio all'interno del negozio Zara nel centro di Lecce: fumo e odore di bruciato, locale evacuato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un principio di incendio si è verificato nel centro di Lecce giovedì 2 maggio, coinvolgendo lo stabile che ospita il negozio di abbigliamento “Zara” in via Trinchese. L’evento ha provocato momenti di panico fra le persone che si trovavano in strada, ma fortunatamente non si sono registrati feriti e il rogo è stato prontamente domato dai vigili del fuoco. Il locale, a scopo precauzionale, è stato oggetto di evacuazione, per poi essere dichiarato agibile una volta effettuati i sopralluoghi necessari.

Incendio a Lecce nel negozio “Zara”: forte odore di bruciato, attimi di paura

Il rogo avrebbe avuto origine nello stabile in via Salvatore Trinchese nel pomeriggio, intorno alle ore 18, alla presenza di numerose persone che hanno assistito all’evento.

Diverse infatti sono state le segnalazioni al centralino del 115, che hanno allertato i vigili del fuoco del comando di Lecce, prontamente giunti sul posto.

L’incendio è avvenuto a Lecce in via Trinchese, una strada in cui sono presenti molte attività commerciali

L’intervento dei pompieri e l’origine del rogo

Le fiamme sono state rapidamente gestite e poi estinte dai vigili del fuoco intervenuti con diversi mezzi. Gli agenti di polizia sul posto hanno inoltre regolato il traffico lungo la strada.

L’intervento dei vigili del fuoco ha contribuito a determinare l’origine delle fiamme che hanno interessato il piano interrato del negozio, dal quale risaliva una spessa nube di fumo.

Qui è stato localizzato un gruppo di cavi elettrici, che sarebbero la probabile base del principio di incendio avvenuto nel negozio.

L’incendio e l’evacuazione del negozio

L’episodio si è verificato nell’orario di maggiore affluenza di clienti, quando per il negozio di abbigliamento è stato necessario procedere con l’evacuazione, per alcuni minuti, a scopo precauzionale. Successivamente, è stato possibile riprendere regolarmente la sua attività.

Il rogo è stato confermato essere di natura accidentale, escludendo la matrice dolosa. Dopo le successive ispezioni, il negozio è stato dichiarato agibile.

La presenza dei mezzi dei vigili del fuoco, ad ogni modo, ha attirato l’attenzione di molte persone lungo via Trinchese, una strada densa di attività commerciali. Il forte odore di bruciato si è rapidamente diffuso oltre la via, raggiungendo quelle limitrofe e suscitando una certa preoccupazione fra i passanti e i commercianti della zona.

Alcuni giorni fa scene simili si erano verificate non molto lontano da Lecce, a Monopoli, dove un altro incendio in un negozio aveva provocato non poca apprensione.