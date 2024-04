Incendio a Monopoli in via Camicia, fiamme in un negozio: nube nera sulla città e case evacuate, il video

L’inferno. Martedì 30 aprile si è verificato un incendio in un negozio di via Camicia a Monopoli, in provincia di Bari. Le fiamme sarebbero partite nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, per cause ancora ignote. Tanta la paura tra i residenti, soprattutto per l’impressionante nube nera che si è alzata in cielo a causa del fumo: case evacuate.

Le immagini dell’incendio, fiamme in un negozio di Monopoli

Piero Brescia, consigliere comunale, ha condiviso su Facebook le immagini dell’incendio.

Si vedono le fiamme, molto alte, capaci di creare una notevole colonna di fumo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Monopoli, in provincia di Bari, dove è scoppiato un incendio

Paura per i prodotti infiammabili nel locale: si sentono esplosioni

Come spiegato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, la preoccupazione è notevole perché il negozio, che si trova di fronte la Chiesa del Sacro Cuore, vende vernici e prodotti infiammabili.

Piero Brescia ha scritto su Facebook, in una sorta di diretta testuale, che “ogni tanto si sentono degli scoppi”.

Evacuati interi palazzi vicini a via Camicia

Come raccontato dal Corriere del Mezzogiorno, sul posto si sarebbero precipitati immediatamente i vigili del fuoco, oltre alla polizia locale impegnata a chiudere via Camicia e a deviare il traffico.

Interi palazzi vicini al rogo sono stati evacuati per ragioni di sicurezza.

Forse problemi con le cisterne d’acqua

Piero Brescia ha poi riferito dell’arrivo delle cisterne dei vigili del fuoco, poco dopo le ore 16.

Una manna, visto che in precedenza lo stesso consigliere aveva paventato “problemi di acqua” per quel che riguarda l’intervento dei pompieri, in un post delle 15:23.