Grave incidente sulla tangenziale ad Asti tra una moto e un furgone, due morti: traffico in tilt per ore

Una tragedia si è consumata lungo la tangenziale di Asti. Nel tratto tra corso Savona e corso Alessandria che conduce all’autostrada una moto e un furgone si sono scontrati con terribili conseguenze per i passeggeri della dueruote, un uomo e una donna. I due sono morti dopo lo scontro. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 1° settembre e la polizia stradale ha interdetto al traffico il tratto di strada interessato.

Due morti ad Asti dopo l’incidente sulla tangenziale

La notizia è riportata dalla stampa locale su ‘AtNews’ e ‘La Voce di Asti’.

Una moto con a bordo un uomo e una donna avrebbe tamponato un furgone poco dopo lo svincolo della Boana in dinamiche ancora da accertare.

Un uomo e una donna sono morti lungo la tangenziale di Asti dopo lo scontro con un furgone a bordo della propria moto

Come ricostruisce ‘At News’, i due motociclisti si trovavano a bordo di un mezzo di grossa cilindrata.

Per il momento non è dato conoscere le dinamiche del sinistro.

Le vittime sbalzate sulla strada

Come hanno riferito alcuni testimoni alla stampa locale, l’impatto tra la moto e il furgone è stato talmente violento che l’uomo e la donna a bordo della dueruote sono stati sbalzati lontano dal veicolo, che è rimasto completamente distrutto.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente con un’ambulanza e un elicottero, ma per i due motociclisti c’era poco da fare: l’uomo e la donna sono morti poco dopo il terribile scontro.

Per favorire i rilievi, la polizia stradale ha deviato il traffico.

I disagi nel traffico

Come riporta ‘La Voce di Asti’, la tangenziale che da Alessandria conduce ad Alba è bloccata al traffico per favorire i rilievi della polizia stradale, con gli uomini al lavoro per ricostruire le dinamiche della tragedia.

‘La Nuova Provincia’ riporta che la polizia stradale sta impedendo l’accesso da corso Savona. Ciò sta accadendo nella fascia oraria di maggiore congestione del traffico. Sulla carreggiata sud si sono formate lunghe code tra i mezzi in arrivo da Isola.

Nelle ultime ore altri motociclisti hanno perso la vita per strada. Tra gli ultimi casi, un centauro è morto a Vigasio (Verona) in circostanze ancora da chiarire.