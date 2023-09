Morto un motociclista sulle strade del Comune di Vigasio, è l’ennesimo mortale incidente nel Veronese

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Strage sulle strade italiane, dove muore l’ennesimo motociclista. Il Comune di Vigasio si è trasformato nella scena di un mortale incidente stradale nel quale un guidatore su due ruote ha perso la vita. Niente da fare: i soccorsi hanno decretato il decesso. Le forze dell’ordine giunte sul luogo del sinistro stanno lavorando per indagare le dinamiche e verificare le responsabilità dello scontro.

L’incidente

Ennesimo grave incidente stradale in Italia. Il tragico epilogo per il motociclista coinvolto nello scontro è avvenuto nel Comune di Vigasio, sulle strade del Veronese, già martoriate da numerosi incidenti mortali nell’estate 2023.

Il motociclista ha perso la vita nella mattina del 1° settembre, poco dopo le ore 08:00. Al momento non si conoscono le dinamiche dell’incidente.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente mortale per un motociclista sulle strade del Veronese, nel Comune di Vigasio

Soccorsi e indagini

Per l’uomo su due ruote non c’è stato nulla da fare. Il tentativo di soccorso è arrivato in eliambulanza, ma una volta a bordo le sue condizioni risultavano già disperate. All’arrivo all’ospedale i medici non hanno potuto far altro che confermare l’ora del decesso.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. La Polizia Locale nel frattempo, mentre la strada è limitata al traffico, è impegnata nei rilievi. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente e si indaga sulle responsabilità individuali.

Strade mortali

Le strade italiane sono sempre più pericolose e l’estate 2023 ha segnato numerosi incidenti stradali mortali o cause di gravi ferite. I più a rischio nella bella stagione sono stati proprio i ciclisti, (come il recente caso del ciclista investito a Vigevano), ma anche i centauri su due ruote hanno vissuto tre mesi di inferno.

Secondo i dati, aggiornati al 3 luglio, solo nei week end del 2023 si sono verificati 600 morti causati da incidenti stradali. Numeri allarmanti e che richiedono attenzione, come si può leggere dalle note dell’Associazione sostenitori della polizia stradale.