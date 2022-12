Tempesta di neve killer negli Stati Uniti: sale il numero delle vittime, negozi saccheggiati a Buffalo

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

La bufera invernale prolungata che si è abbattuta nell’ultima settimana su gran parte degli Stati Uniti, con nevicate abbondanti, venti molti forti e temperature artiche, ha ucciso almeno 38 persone e lasciato centinaia di migliaia di persone senza corrente e riscaldamento durante il giorno di Natale.

Buffalo, New York: dozzine di morti a causa della tempesta di neve

In particolare, riporta la CNN, è nel territorio di Buffalo, nello stato di New York, dove è caduto quasi 1 metro e 10 di neve, che si contano più vittime del gelo.

La bufera di neve ha isolato molte case, rendendo le strade impraticabili, e ha causato diversi black out, uccidendo dozzine di persone, morte di freddo e di stenti.

Fonte foto: ANSA Neve sopra il metro negli Stati Uniti orientali.

In tanti hanno trovato la propria fine rimanendo bloccati nelle proprie auto per più di due giorni, come hanno raccontato le autorità locali.

“Crisi di dimensioni epiche”: parla la governatrice di New York

La governatrice newyorkese Kathy Hochul ha spiegato alla CNN che si tratta di una “crisi di dimensioni epiche”. La sua amministrazione ha dichiarato lo stato di emergenza.

Sulle strade di tutto lo stato di New York sono scesi gli uomini della Guardia Nazionale statunitense, che stanno aiutando i cittadini a raggiungere le proprie case e portano provviste a chi ne ha bisogno.

Migliaia di statunitensi senza corrente e riscaldamento con -10° C

Almeno 20 mila case sarebbero ancora senza corrente solo nella città di Buffalo, e potrebbero rimanere così anche fino al 27 dicembre.

Le temperature sono ben al di sotto dello zero. Nell’area le massime previste per la giornata odierna non superano i -4° C, mentre le minime della notte arrivano -10° C.

Saccheggi nei negozi di Buffalo: spari sulla folla ed episodi di violenza

Molte persone, disperate, hanno preso d’assalto i negozi, con veri e propri episodi di vandalismo e saccheggi, per reperire materiale per riscaldare le proprie case.

Le guardie giurate di supermercati e catene e i vigilantes di quartiere avrebbero aperto il fuoco sulla folla in diverse occasioni, come mostrano alcuni scioccanti video pubblicati dagli utenti di Twitter. Non è chiaro se ci siano feriti o morti a causa degli spari.