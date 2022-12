Usa, maltempo e tempesta di gelo: sale a 28 il numero di morti con freddo record a New York e voli cancellati

Gli Stati Uniti sono ancora nella morsa dell’ondata di freddo che ha colpito il Nuovo Continente nelle ultime ore. Il bilancio dei morti per le tragiche conseguenze del maltempo è salito a 28, con temperature record che a New York hanno raggiunto i -50 gradi.

Tempesta di gelo negli Usa: 28 morti

Secondo un rapporto pubblicato dalla ‘Nbc’, il numero dei morti delle ultime ore è salito dai 15 del primo bollettino a 28 decessi che interessano vari Stati.

Sempre secondo la ‘Nbc’ tutte le morti registrate nel corso dell’ondata di maltempo sono state provocate da incidenti stradali che hanno avuto luogo negli Stati dell’Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado e Michigan.

Fonte foto: ANSA 28 morti negli Usa dall’ondata gelida di maltempo: a New York temperature record

Per questo le società energetiche di vari Paesi hanno fatto appello al risparmio dei consumi, e proprio per questo nel Tennessee sono stati disposti blackout a rotazione per contenere la domanda.

Circa tremila voli da e per gli Stati Uniti sono stati cancellati con inevitabili disagi per i viaggiatori che avevano prenotato le vacanze fuori porta in prossimità del giorno di Natale.

Freddo record a New York dopo il 1909: schierata la Guardia Nazionale

Il freddo ha raggiunto temperature record a New York con -50 gradi. Per questo la governatrice Kathy Hochul ha dispiegato le forze della Guardia Nazionale nella zona di Buffalo, come ausilio ai soccorsi già congestionati per l’emergenza.

Centinaia di persone sarebbero ancora bloccata all’interno delle loro auto.

‘Nbc’ riporta che le temperature di New York hanno superato il record del 1906.

Palestre, biblioteche e palazzetti dello sport ospitano i senzatetto

La perturbazione polare che ha colpito gli Stati Uniti ha portato le autorità ad allestire centrali di polizia, palestre, biblioteche e palazzetti dello sport all’accoglienza dei senzatetto e di tutti quei cittadini che in varie parti del Paese sono rimaste senza una dimora per le disastrose conseguenze del maltempo.

Per via delle temperature record, le autorità hanno consigliato ai cittadini di non restare fuori dalle loro abitazioni per più di dieci minuti, e di rimanere al riparo anche in assenza di corrente elettrica. Secondo diverse testimonianze, molti automobilisti hanno abbandonato i loro veicoli in mezzo al traffico per l’impossibilità di proseguire.