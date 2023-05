Taranto, precipita da un cavalcavia con la sua auto: morto un 55enne dopo un volo di 5 metri

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Incidente all’alba a Taranto. Un’automobile ha sfondato le barriere ed è caduta dal cavalcavia nei pressi della rotatoria Ponte della Croce. L’uomo al volante, un 55enne di Palagiano, è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del 118, arrivati immediatamente. Sul posto anche polizia e vigili del fuoco.

La dinamica dell’incidente di Taranto

All’alba del 24 maggio appena fuori Taranto un’auto ha sfondato le barriere del cavalcavia nei pressi della rotatoria Ponte della Croce, che si immette nella strada statale che porta a Massafra.

La vettura è quindi caduta sulla strada sottostante, facendo un volo di oltre 5 metri e ribaltandosi, atterrando sul tetto e finendo distrutta.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Taranto dove è accaduto l’incidente

Alla guida si trovava un uomo di 55 anni originario di Palagiano, comune in provincia proprio di Taranto. Quando sono arrivati i soccorsi del 118, i sanitari non hanno potuto fare altro che costatare la morte del conducente.

Gli incidenti stradali in Italia

Le strade italiane sono tornate ad essere pericolose. Dopo il periodo pandemico, che aveva offerto una tregua a causa del minor traffico dovuto ai lockdown, il numero di incidenti e morti nel 2022 è tornato a salire.

Nel 2022 infatti gli incidenti mortali sono stati oltre 1300, per un totale di 1489 vittime della strada. Entrambi questi dati sono in rialzo, rispettivamente di circa l’8% e l’11%.

Consola però il confronto statistico con il 2019, ultimo anno in cui il lockdown non hanno avuto effetto sui dati. Se si guarda alle vittime di incidenti automobilistici in quell’anno, il 2022 fa registrare un calo dell’8,3%. Una tendenza che conferma quelle degli ultimi decenni.

Le cause dell’incidente del cavalcavia di Taranto

Per il momento, le cause dell’incidente rimangono poco chiare. Non ci sarebbero stati impatti con altri veicoli a quanto risulta dalle prime ricostruzioni, e l’auto sarebbe precipitata da sola dal cavalcavia.

La prima ipotesi avanzata dagli investigatori della polizia, accorsi sul luogo dell’incidente insieme ai vigili del fuoco per estrarre il cadavere dalle lamiere, sarebbe quella di un malore improvviso che avrebbe fatto perdere il controllo dell’auto al conducente.

Il tratto di strada interessato dall’incidente dei Taranto sarebbe comunque poco sicuro, e non sarebbe la prima volta che si verificano sinistri in quelle zone.