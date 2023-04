Stupro di Milano: il ministro Piantedosi in città, il sindaco Sala promette più controlli e telecamere

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Il ministro Piantedosi visiterà Milano. Dopo il grave caso di stupro avvenuto venerdì 28 aprile in Stazione Centrale, il problema della sicurezza torna centrale nel capoluogo lombardo. Il sindaco Sala promette maggiori controlli in città.

Cosa è successo in Stazione Centrale

Nella notte di venerdì 28 aprile, nella Stazione Centrale di Milano, una ragazza è stata violentata all’interno di un ascensore.

Si stava dirigendo verso i binari per prendere il treno verso Parigi, quando è stata aggredita da un uomo di 27 anni senza fissa dimora.

Fonte foto: ANSA Giuseppe Sala, sindaco di Milano

Dopo averla picchiata fino a farla svenire, l’uomo avrebbe abusato della ragazza in uno degli ascensori della stazione. Solo dopo ore dalla prima aggressione, la vittima è riuscita a liberarsi e ad avvisare le forze dell’ordine.

L’aggressore è stato immediatamente fermato presso i giardini di fronte all’edificio della stazione, e grazie ad un video delle telecamere di sorveglianza rimarrà in carcere.

Sala promette più controlli

Lo stupro della Stazione Centrale ha riportato al centro del dibattito la questione della sicurezza nella città di Milano. Il capoluogo lombardo è infatti quello in cui viene denunciato il più alto numero di reati in Italia.

Nonostante i reati gravi siano in calo netto da anni, il senso di insicurezza in città cresce anche per il diffondersi di comportamenti al limite della legge.

Il sindaco Giuseppe Sala ha commentato la vicenda, dopo essersi confrontato con Prefettura e Questura. Il primo cittadino ha annunciato che aumenteranno telecamere e controlli nei punti più pericolosi della metropoli.

Piantedosi in visita a Milano

Non solo le autorità locali, ma anche il governo ha preso nota della situazione milanese, tanto che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà nel capoluogo il 10 maggio.

L’occasione è quella del comitato provinciale per la sicurezza, che servirà a fare il punto della situazione e ad accertare le necessità di Milano dal punto di vista della criminalità.

Il ministro ha commentato: “Ci confronteremo sui risultati dei controlli interforze che sono in corso dallo scorso gennaio e che proseguiranno anche nei prossimi mesi. Ci impegneremo a contrastare e prevenire i reati e a garantire la vivibilità di zone cittadine particolarmente esposte”.