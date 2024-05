Milena Santirocco scomparsa a Lanciano ritrovata in Campania 6 giorni dopo, 54enne maestra di ballo sta bene

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Milena Santirocco, la maestra di ballo scomparsa il 29 aprile da Lanciano (in provincia di Chieti), è stata ritrovata in Campania a Castel Volturno, in provincia di Caserta. La donna, 54 anni, sta bene e ora dovrà chiarire i motivi dell’allontanamento durato sei giorni.

Ritrovata Milena Santirocco

Sono stati sei giorni di ansia e apprensione per le sorti di Milena Santirocco, la 54enne insegnante di ballo che dal 29 aprile aveva fatto perdere ogni traccia di sé. Il profilo Facebook cancellato e il telefono spento avevano fatto temere il peggio, fino alla svolta della sera di sabato 4 maggio.

La donna, infatti, è stata ritrovata a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Dal 29 aprile, la 54enne si è dunque allontanata dall’Abruzzo per arrivare fino in Campania e ora dovrà chiarire cos’è successo.

L’insegnante è stata subito sentita dalla polizia locale dopo essere stata controllata da alcuni medici.

Come sta la 54enne

Ad annunciare il ritrovamento di Milena Santirocco è stata la responsabile dell’associazione per le persone scomparse ‘Penelope’ abruzzese, Alessia Natali.

Secondo quanto riferito, la 54enne sarebbe “in buono stato di salute“, ma saranno condotti comunque altri accertamenti medici per confermare le condizioni della donna.

Il giallo sull’allontanamento

Stando a quanto raccontato dalla responsabile dell’associazione per le persone scomparse ‘Penelope’ abruzzese Alessia Natali, Milena Santirocco è stata ritrovata attorno alle 22.30 di sabato 4 maggio. La donna, nello specifico, si è presentata spontaneamente al commissariato alla periferia di Caserta.

Cos’è successo e il perché dell’allontanamento sarà oggetto di analisi approfondite da parte delle forze dell’ordine che cercheranno di capire se si sia trattato di un gesto volontario o meno.

Per la donna, che ha già preso contatto con i familiari, erano state avviate le ricerche tra Torino di Sangro e Vasto, d0ve era stata ritrovata la sua auto. La macchina dell’insegnante è stata trovata in un parcheggio con una ruota bucata e un chiodo accanto, il suo cellulare risultava spento.

Le ricerche si erano concentrate anche in mare dato che, come riferito dai figli, la donna si era recata in spiaggia per una passeggiata prima di far perdere le sue tracce.

Numerosi in questi giorni erano stati gli appelli dei suoi familiari, parole che forse l’hanno convinta a “consegnarsi” alle forze dell’ordine.