Enrico Montesano si confessa a Ciao Maschio, dal pensiero sulla politica all'errore di Ballando con le Stelle

Enrico Montesano, ospite dell’ultima puntata andata in onda di Ciao Maschio su Rai1, intervistato da Nunzia De Girolamo si è aperto e ha confessato alcuni dei suoi recenti errori. Dalla politica alla partecipazione a Ballando con le Stelle, infatti, l’attore 78enne si è pentito di diverse cose.

L’errore di entrare in politica

Rispondendo a una delle tante domande poste da Nunzia De Girolamo nel corso della trasmissione andata in onda dopo la mezzanotte, Montesano non si è nascosto e non si è tirato indietro nel dire la sua.

Soprattutto sulla sua carriera politica, quella che dal luglio 1994 al novembre 1996 lo portò a essere europarlamentare per il PSE, eletto nella Circoscrizione dell’Italia Centrale. Una scelta che oggi Montesano reputa un errore, una scelta da non rifare.

L’artista, infatti, è stato chiaro e diretto rispondendo a De Girolamo.

Mi sono pentito di averla fatta, perché me ne è venuto solo del male. Forse ho dispiaciuto anche quelli che non la pensavano come me, io mi ero illuso perché pensavo di fare qualcosa di buono e di bello per il mio Paese

Le dimissioni senza pensione

Nonostante l’errore di valutazione, però, Montesano è stato lucido a lasciare prima che le cose si facessero più complicate. Infatti, nel corso dell’intervista con Nunzia De Girolamo, il 78enne ha ricordato che la sua esperienza in politica è durata appena 22 mesi “senza neanche maturare la pensione da parlamentare europeo“.

Una decisione che, oggi, rifarebbe in quanto “nessuno può dire che gravo sulle tasche dei contribuenti”.

La partecipazione a Ballando con le Stelle

Un altro errore della sua recente carriera televisiva è poi Ballando con le Stelle. Montesano, infatti, ha raccontato di essersi pentito di avere partecipato al programma condotto da Milly Carlucci.

Concorrente che ha creato non poche polemiche, con tanto di esclusione per una maglietta della Decima Mas, il 78enne ha sottolineato: “Quella è un’altra cosa che forse non rifarei”.

Sul perché è stato chiaro: “L’ho fatta con dissonanza cognitiva. Mi affascinava il fatto di poter – prima dell’esibizione di danzatore, perché io ho ballato sul serio – esprimermi come artista, attore… ho fatto delle presentazioni che mi sembravano carine”.