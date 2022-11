Montesano prova a “Ballando con le Stelle” con una maglia dai simboli neo-fascisiti: è polemica

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Scoppia il “Caso Montesano”. Dopo le dichiarazioni No-Vax e la pioggia di critiche ricaduta sull’attore nell’ultimo periodo, arriva una nuova polemica.

Durante le prove del programma “Ballando con le Stelle” l’attore si è lanciato in pista con la maglia della Decima Mas, formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani.

Le prove di Enrico Montesano

La denuncia è arrivata da Selvaggia Lucarelli, giurata del programma, che ha condiviso su Twitter una foto dell’attore 77enne con indosso una maglia con il simbolo X Flottiglia Mas, che porta sulle spalle il motto “Memento audere semper”.

Il motto venne coniato dal poeta Gabriele D’Annunzio, per poi essere ripreso dal movimento fascista, rimanendo per molto tempo in voga negli ambienti di estrema destra.

Le immagini hanno in poco tempo sollevato un vespaio, e sono stati già in molti ad aver richiesto l’allontanamento di Montesano dal programma.

Le prese di posizione contro Montesano

Uno dei primi a parlare è stato Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione della Rai: “Pessimo messaggio su Rai1, irricevibile per il servizio pubblico. Ci vuole rispetto per cittadini e Costituzione; auspico seri provvedimenti ma troveranno le solite carte a posto per giustificare”.

Anche l’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, si è espressa sull’avvenimento con un messaggio social: “Montesano arringava i no Vax invitandoli a non pagare il canone Rai. Oggi prova a “Ballando con le stelle” con la maglietta della X Mas, nota per il collaborazionismo con i nazisti e la ferocia contro i partigiani”.

Un messaggio che non va per il leggero, e che conclude definendo il comportamento dell’attore “una vergogna che offende le vittime della criminalità nazifascista e la Resistenza, radice della Repubblica. Attendiamo seri provvedimenti dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi”.

La replica di Montesano

Pronta la replica dell’attore che, come in molte altre occasioni, ha preferito mantenersi sul “leggero”, bollando le polemiche come qualcosa di poco serio.

Fonte foto: ANSA La risposta di Enrico Montesano, affidata al suo canale Telegram

“Buona domenica amici! Le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole agli altri!” ha scritto il 77enne Montesano, condividendo poi su Telegram un selfie che lo ritrae mentre mostra la tessera del Psi datata 1976, con alle spalle un’immagine di Che Guevara.

Una risposta a dir poco confusa, che difficilmente servirà a placare le polemiche e le richieste di allontanamento del pubblico. In attesa che la Rai prenda decisioni o provvedimenti a riguardo.