Matteo Falcinelli arrestato e legato in Usa avrebbe tentato il suicidio: la madre denuncia le torture

Matteo Falcinelli avrebbe tentato il suicidio dopo essere stato arrestato, sbattuto a terra, legato e immobilizzato per 13 lunghissimi minuti da parte della polizia in Usa. A denunciare è la madre del ragazzo di 25 anni che ha sottolineato i danni fisici e psicologici subiti dal figlio, gravi al punto di portarlo a tentare di togliersi la vita. Mentre la famiglia chiede giustizia e il rispetto dei diritti umani, su iniziativa di Italia Viva parte un’interrogazione al ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Presunto tentato suicidio di Matteo Falcinelli arrestato in Usa: la denuncia della madre

Il video diffuso da Quotidiano Nazionale dell’arresto di Matteo Falcinelli a Miami, in Florida, mostra una scena scioccante: viene sbattuto a terra, legato e trascinato in cella mentre chiede aiuto disperatamente.

La famiglia ha dichiarato che presenterà una denuncia formale per le azioni degli agenti, in grado di provocare danni fisici e psicologici al 25enne.

Il quotidiano ha intervistato la madre del ragazzo, la quale sostiene che le immagini siano piuttosto eloquenti e ci siano le prove delle torture subite da parte degli agenti di polizia.

Cosa ha detto la madre di Matteo Falcinelli

“A Matteo, solare e pieno di vita, hanno tolto il sorriso e distrutto i sogni portandolo addirittura a tentare di togliersi la vita” ha dichiarato la madre del giovane.

“È stato torturato: basta vedere i video per capire. Quello che ha subito non dovrà succedere mai più” ha aggiunto la donna, la quale ha specificato inoltre che il figlio è attualmente seguito da psicologi e psichiatri.

Danni psicologici e fisici per Matteo Falcinelli: “Si sveglia urlando”

La situazione delineata dalla madre di Matteo Falcinelli nell’intervista sarebbe molto grave, con il 25enne profondamente turbato dall’accaduto e a fare i conti con i danni fisici derivanti dall’arresto, condotto in modo brutale.

“Inizialmente Matteo è stato ricoverato a causa delle gravi ferite, poi è stato trasferito in un ospedale psichiatrico perché a rischio suicidio. Ancora adesso, la notte, sogna l’arrivo della polizia che lo tortura e si sveglia urlando” ha raccontato la donna.

Per quanto riguarda i problemi fisici, la madre ha spiegato che sarebbero dovuti alle manette e al fatto di essere stato immobilizzato per molto tempo. “Ha danni ai nervi di entrambe le mani, provocati dalle manette strette fino all’inverosimile: non gli circolava più il sangue” ha chiarito la donna. “All’inizio non riusciva a tenere una tazza in mano, e adesso non può aprire una bottiglia. Ha problemi anche al collo e alla schiena”.

La richiesta di giustizia e l’interrogazione parlamentare

La famiglia ha chiesto a gran voce che venga fatta giustizia e che episodi del genere non si ripetano più. La vicenda ha scosso profondamente l’opinione pubblica e le istituzioni italiane, con la politica che inizia a muoversi per fare chiarezza.

“Questa vicenda necessita di essere immediatamente approfondita e chiarita dalla Farnesina con le autorità diplomatiche degli Stati Uniti a Roma” ha dichiarato il responsabile per gli Esteri di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, che ha annunciato un’interrogazione al ministro Antonio Tajani.

“Le immagini della tortura di un nostro connazionale da parte delle autorità di un Paese amico e alleato sono assolutamente inaccettabili e richiedono rapidamente un passo formale da parte del governo” ha chiarito.