Ultras della Sampdoria assaltano tifosi del Genoa: scontri con la polizia, agenti feriti e danni alle volanti

Scontri tra tifosi. Alcuni ultras della Sampdoria avrebbero attaccato un gruppo di sostenitori del Genoa alla fine della partita della squadra rossoblu contro il Milan. È intervenuta la polizia, alcuni agenti sono rimasti feriti.

L’assalto degli ultras della Sampdoria

Nella serata del 5 maggio, quando erano da poco passate le 18, un gruppo di ultras della squadra genovese della Sampdoria ha attaccato presso piazza Alimonda, nel capoluogo ligure, alcuni tifosi del Genoa, l’altro club della città.

I sostenitori dei rossoblu stavano sostando nella piazza dove assistevano alla partita contro il Milan valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A, terminata in pareggio. Il traffico era stato deviato per impedire alle due tifoserie di incontrarsi.

Fonte foto: Tuttocittà Piazza Alimonda a Genova, dove sono avvenuti gli scontri

La Sampdoria milita attualmente nel campionato di Serie B, essendo retrocessa dalla Serie A durante la scorsa stagione. Di conseguenza in tutto l’anno le tifoserie organizzate delle due squadre di Genova, tra cui c’è una rivalità molto intensa, non hanno avuto motivo di incontrarsi.

Lo scontro con i tifosi del Genoa

Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, le due tifoserie sono venute in contatto presso piazza Alimonda scontrandosi per diversi minuti prima verbalmente, fino poi ad arrivare alla colluttazione fisica.

Gli ultras della Sampdoria avevano appena terminato di assistere alla partita della loro squadra giocata in casa contro la Reggiana e terminata con la vittoria del club locale per 1 a 0.

Dagli scontri sarebbero risultati due tifosi genoani feriti. I tafferugli sono continuati fino all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno separato le due tifoserie causando però la reazione degli ultras della Sampdoria

Interviene la polizia: indaga la Digos

Una volta allontanati dai tifosi genoani, gli ultras della Sampdoria hanno attaccato le forze dell’ordine che stavano impedendo loro di rientrare in contatto con i sostenitori del club rossoblu.

Ne sono risultati alcuni tafferugli che avrebbero portato al ferimento di alcuni degli agenti di polizia intervenuti sul posto. Gli ultras hanno poi preso di mira i mezzi delle forze dell’ordine, danneggiandone alcuni.

Sul caso starebbe ora indagando divisione investigazioni generali e operazioni speciali della polizia, la Digos. Gli agenti starebbero visionando i filmati delle telecamere di sicurezza per individuare gli aggressori.