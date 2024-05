Il video di Meloni sulla jeep dell'Esercito provoca polemiche, Crosetto frena le critiche: "Informatevi"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Polemiche sul video che ritrae la premier Giorgia Meloni a bordo di una jeep dell’Esercito, col ministro Guido Crosetto che sui social ha riportato tutti all’ordine con una precisazione. Immagini, quelle arrivate della cerimonia del 163esimo anniversario dalla costituzione del corpo militare, che avevano attirato non poche critiche sulla leader FdI.

Le immagini di Meloni sulla jeep militare

Ad accendere le polemiche era stato il video della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con alla sua sinistra il ministro della Difesa Guido Crosetto, alla celebrazione del 163esimo anniversario della costituzione dell’Esercito del 3 maggio all’ippodromo militare a Roma.

La premier, a bordo della vettura, ha reso omaggio a membri dell’Esercito presenti rimanendo in piedi all’interno del veicolo scoperto. Intanto, mentre risuonava l’inno di Mameli, è stato riprodotto un vero e proprio scenario di guerra, con tanto di colpi di artiglieria, esplosioni di granate ed elicotteri militari di supporto alle truppe di terra.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni a bordo della jeep militare

Le parole di Crosetto

Un video che ha fatto discutere, col ministro Crosetto arrivato in soccorso della premier con una precisazione che smonta ogni polemica.

Parlando alla sinistra, che si era indignata per le immagini girate sul web, il ministro della Difesa ha raccolto tre foto per spegnere ogni discussione.

“Ho letto assurde critiche sul fatto che il Presidente del Consiglio (non per sua scelta ma per prassi) abbia passato in rassegna il contingente dell’Esercito a bordo di un mezzo militare. Vi consiglio di informarvi prima di fomentare odio gratuito. Ci sono state decine di eventi simili” le parole di Crosetto, con foto di Mattarella e i titolari della Difesa Roberta Pinotti e Lorenzo Guerini pescata negli archivi in occasione di celebrazioni dell’Esercito.

Le critiche a Meloni

Critiche feroci sulle immagini dell’evento erano arrivate nel corso della puntata di venerdì 3 maggio di Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi su La7.

Le immagini, commentate nel corso della trasmissione, hanno fatto discutere sul “mix politica-militare, vedrai come tornerà” sottolineato da Marco Dambrosio.

Sui social, poi, c’è chi ha sottolineato che le immagini circolate di Meloni sono comunque al limite. Con Crosetto che ha documentato la presenza di Mattarella, Pinotti e Guerini c’è chi ha fatto notare: “Un presidente della Repubblica e due ministri della Difesa. Giorgia non è né l’una né l’altra cosa”.