Moto fuori strada a Quartu, morto un 22enne di Sinnai: il veicolo ha preso fuoco di ritorno dal mare

Nuovo tragico incidente in moto per un giovane di appena 22 anni. Il ragazzo, Nicola Perra, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi in Sardegna. L’incidente è accaduto sulla litoranea di Quartu, dove la moto è finita fuori strada e ha preso fuoco.

Incidente a Quartu: morto un 22enne

Si chiamava Nicola Perra ed era un giovane di Sinnai. Nel pomeriggio di oggi, domenica 5 maggio, stava percorrendo la strada litoranea di Quartu, su via Leonardo Da Vinci.

Il giovane ha perso il controllo del motociclo ed è finito fuori strada (un’auto è precipitata a Castellaneta Marina). Una volta caduto, la moto ha preso fuoco. È servito l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco.

Le dinamiche dell’incidente

L’incidente accaduto a Quartu non sembra essere stato causato da un altro veicolo. Nicola Perra stava percorrendo da solo la strada (proprio come i due giovani vicino ad Aosta). Le dinamiche sono però ancora in fase di accertamenti.

È stato possibile capire che la moto del giovane di 22 anni è uscita di strada ed è finita contro il muro di un’abitazione. Il movimento non è terminato e il secondo colpo è stato contro un cartello della segnaletica stradale. La moto ha quindi preso fuoco.

I soccorsi

I primi a lanciare l’allarme sono stati gli automobilisti che hanno assistito alla scena. L’unità medica del 118 è giunta sul posto, ma non è stato possibile aiutare il giovane. È stato dichiarato il decesso.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e le forze dell’ordine per gestire il traffico. Molte le auto anche dei parenti e degli amici giunti sul posto, perché stavano tornando tutti insieme dal pomeriggio di mare.