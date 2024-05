Moto finisce nella scarpata a Saint-Pierre vicino Aosta, muore 17enne: 16enne ha perso il controllo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nel primo pomeriggio di domenica, a Saint-Pierre, due giovani erano in sella alla stessa moto quando è finita in una scarpata. Secondo una prima ricostruzione, il conducente ha perso il controllo. Si tratta di un incidente autonomo. Un 17enne è deceduto, mentre l’altro giovane, di 16 anni, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione per via delle ferite gravi.

Incidente a Saint-Pierre: moto finisce in scarpata

Ennesimo incidente avvenuto a pochi chilometri da Aosta: ha avuto un esito drammatico. Due sono i giovani coinvolti. Questi stavano viaggiando in sella alla stessa moto, quando il conducente ha perso il controllo.

La moto è finita in una scarpata. Un 17enne ha perso la vita, mentre un 16enne a bordo con lui è ferito, ma salvo. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio, in collina, lungo la strada comunale che porta alla strada dei Salassi, nella località di Babelon.

Le dinamiche della caduta

Da quanto si apprende da una prima ricostruzione, l'incidente di domenica pomeriggio è avvenuto in maniera autonoma. Sembra infatti che la moto sia caduta in una scarpata dopo che il conducente del motociclo a due ruote ha perso il controllo.

Un’altra informazione (da verificare) è che moto non era adatta a trasportare più di una persona. Si tratta però di un incidente autonomo, dove non ci sono altri mezzi coinvolti.

17enne perde la vita: i soccorsi

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso. Oltre ai veicoli di trasporto dei feriti del 118, anche i tecnici del Soccorso alpino valdostano e un elisoccorso. Gli accertamenti invece sono stati affidati ai carabinieri di Aosta.

I due giovani coinvolti hanno avuto un destino diverso. Il passeggero, di 17 anni, ha perso la vita. Svariati i tentativi di rianimazione, ma senza successo. Il 16enne alla guida invece è stato trasportato all’ospedale Parini ed è ricoverato in Rianimazione in seguito ai traumi riportati. Non è in pericolo di vita.