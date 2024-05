Incidente stradale a Fondi tra due auto sulla Appia, muore un 33enne e 5 persone finiscono in ospedale

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Grave incidente stradale a Fondi, in provincia di Latina, nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio, con un 33enne che ha perso la vita e altre cinque persone che sono rimaste ferite. Il sinistro è avvenuto in via Appia e ha visto coinvolte due vetture.

Scontro tra auto, morto 33enne

L’incidente, come detto, è avvenuto nella notte in via Appia, nel territorio di Fondi in provincia di Latina.

Ad avere la peggio un 33enne, morto sul colpo dopo che la vettura su cui viaggiava si è scontrata con un’altra. La vittima, originario di Terracina, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero.

Altri cinque feriti

Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un’altra vettura che, come emerso, sarebbe stata colpita dall’auto del 33enne nella carambola dopo l’urto con l’albero.

A bordo del mezzo altre quattro persone, col conducente e i passeggeri rimasti feriti nell’impatto. Si tratta di ragazzi tra i 19 e i 24 anni.

Tutti hanno riportato ferite di lieve entità. Soccorsi sul posto da personale del 118, sono stati poi trasportati per le cure del caso presso gli ospedali di Latina e Formia.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona in cui è avvenuto l’incidente

Dinamica da accertare

Da accertare le cause della perdita di controllo e la velocità a cui procedevano le vetture. Ad intervenire i Carabinieri della Tenenza di Fondi.

Le forze dell’ordine, attraverso i rilievi del caso, cercheranno quindi di chiarire la dinamica.