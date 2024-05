Svolta nell'omicidio di Pierina Paganelli, la rivelazione choc a Quarto Grado: "Hanno trovato l'assassino"

Lo stesso Gianluigi Nuzzi si dice sorpreso di quanto appena arrivato dai microfoni e dalle telecamere dello studio di ‘Quarto Grado’ sull’omicidio di Pierina Paganelli. A sganciare la bomba è il giornalista Carmelo Abbate, che con compostezza dalla sua poltrona fa una rivelazione che coglie di sorpresa anche l’avvocato Davide Barzan che difende Manuela Bianchi.

Partiamo da Barzan, che recentemente ha parlato della possibilità di un quinto uomo nella vicenda. Qualcuno, dunque, al di là dei legami di parentela dell’ex infermiera 78enne uccisa in via del Ciclamino 31, a Rimini, nella notte del 3 ottobre 2023. Qualcuno che non corrisponde ai quattro sospetti di cui si parla sempre – Manuela Bianchi, Loris Bianchi, Louis Dassilva e Valeria Bartolucci – ma che sposta l’attenzione su altre due figure.

Parliamo dell’amica di Pierina Paganelli che la mattina del 4 ottobre sarebbe stata sorpresa da Manuela Bianchi di fronte al cadavere della vittima, e di un vicino moldavo cui sempre Manuela avrebbe chiesto aiuto dopo il ritrovamento. L’uomo si sarebbe rifiutato di scendere nei garage per paura dei morti, ma la donna non gli avrebbe mai parlato di morti. Per questo Barzan propone uno screening di massa per prelevare il Dna di tutti gli inquilini della palazzina.

Poi Carmelo Abbate azzera tutto: "Penso che ci siamo, gli inquirenti hanno individuato l’assassino, non c’è nessun quinto uomo". "Lo dico con cognizione di causa", continua Abbate di fronte all’incredulità di Nuzzi e Barzan: "La vicenda verrà chiusa presto e si ritornerà da dove siamo partiti, dal pianerottolo".