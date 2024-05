Donna precipita dall'aerofune Fly Emotion e muore in Valtellina, il tragico incidente a Bema

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Valtellina. Una donna di 41 anni è morta dopo essere caduta da un’aerofune dell’impianto sportivo Fly Emotion a Bema, in provincia di Sondrio. Ancora da chiarire le cause e l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Donna precipita dalla zipline in Valtellina

Il tragico incidente si è verificato nella giornata di oggi, domenica 5 maggio, a Bema (Sondrio), sulle alpi Orobie in Valtellina.

Secondo quanto riporta Ansa, una donna di 41 anni è morta dopo essere precipitata nell’area dell’impianto sportivo dell’aerofune (zipline) Fly Emotion.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente in Valtellina a Bema, in provincia di Sondrio

Repubblica riporta che la vittima è una donna di origine straniera residente a Oliveto Lario (Lecco).

L’incidente all’impianto Fly Emotion a Bema

L’incidente è avvenuto all’impianto sportivo Fly Emotion, che porta i turisti in cerca di ebbrezze mozzafiato dall’abitato di Bema all’altro versante della montagna, scivolando, legati con un imbrago, su una fune sospesa nel vuoto.

L’impianto prevede di essere imbragati a un carrello che scorre lungo una fune d’acciaio sospesa sulla vallata. L’incidente è avvenuto su una delle due linee della Fly Emotion, quella tra Albaredo San Marco e Bema.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i tecnici del Soccorso alpino di Morbegno, il 118 e l’elicottero dell’Areu.

Cosa è successo

Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto riferisce Repubblica, la donna sarebbe precipitata quando era arrivata a una ventina di metri dalla stazione di arrivo.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, la donna potrebbe essersi sentita male e potrebbe avrebbe fatto dei movimenti che l’avrebbero fatta precipitare, anche se non è chiaro come abbia potuto liberarsi dall’imbragatura di sicurezza.

Pare che l’imbrago sia rimasto appeso alla zipline e la donna sia scivolata nel vuoto, cadendo nei boschi sottostanti da un’altezza di circa 20 metri.