Studentessa violentata su una nave da crociera durante la gita scolastica: arrestati 3 francesi a Genova

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Arrestati a Genova tre uomini di nazionalità francese accusati di stupro da una ragazza di 19 anni. Si tratta di una studentessa di Roma, violentata in una delle cabine della nave di crociera su cui si trovava in gita scolastica con il liceo. La nave, partita da Civitavecchia, si è fermata per 24 ore presso il porto ligure per consentire le prime indagini. Bloccati a bordo i circa 4mila passeggeri.

Studentessa stuprata in gita scolastica

Una ragazza di 19 anni si trovava su una nave da crociera per un viaggio studio con i compagni di classe e i professori del suo liceo di Roma.

La nave, salpata a Civitavecchia, si è diretta verso le acque francesi, facendo tappa al porto di Marsiglia per imbarcare nuovi passeggeri.

Fonte foto: ANSA Nave da crociera ferma al porto

Nella giornata di sabato 18 maggio, uno degli uomini di nazionalità francese avrebbe invitato la studentessa in cabina con una scusa.

Subito dopo, altri due uomini sono entrati nella stanza e, raggiunti in seguito da un quarto, avrebbero iniziato a minacciare e percuotere la giovane, fino a giungere alla violenza sessuale.

La violenza a bordo della nave da crociera

È stata la stessa liceale, ancora in stato di shock, a denunciare l’accaduto al comandante, che ha deciso di bloccare la nave a Genova, il primo porto di approdo.

L’imbarcazione è stata ferma presso il porto per 24 ore, per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i primi accertamenti e analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Durante le indagini preliminari, nessuno dei circa quattromila passeggeri – tra cui numerose studentesche anche da Milano e Messina – è stato fatto scendere dalla nave.

Tre arresti a Genova

Le immagini delle telecamere a circuito chiuso mostrano la ragazza entrare in cabina con uno dei francesi, presto raggiunto da altre tre connazionali, tra cui un minorenne.

La violenza è stata confermata dagli esami cui la ragazza è stata sottoposto all’ospedale Galliera di Genova.

I referti e le prove delle telecamere hanno portato la pm Silvia Saracino a convalidare l’arresto per i tre uomini maggiorenne, accusati di stupro di gruppo.