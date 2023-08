Strage alla Sinagoga di Pittsburgh, condannato a morte Robert Bowers: respinta l'attenuante della schizofrenia

Strage alla Sinagoga di Pittsburgh, condannato a morte il killer, Robert Bowers, 50 anni. I dodici membri della giuria hanno votato all’unanimità a favore della pena capitale: Bowers è stato riconosciuto colpevole di aver compiuto 11 omicidi il 27 ottobre 2018 nella sinagoga Tree of Life di Pittsburgh, con l’aggravante dell’atto antisemita.

La sentenza

La giuria federale di 12 persone, riferisce l’agenzia Ansa, ha preso una decisione unanime contro Robert G. Bowers, 50 anni, dopo un processo di due mesi durante il quale i sopravvissuti hanno raccontato, con dettagli terrificanti, la strage del 27 ottobre 2018.

L’accusa ha dichiarato che l’uomo era intenzionato ad uccidere “quanti più ebrei possibile” ed era motivato “da un profondo antisemitismo”.

Gli avvocati Bowers non hanno contestato che avesse commesso l’attacco ma hanno provato a ridurgli la pena sostenendo che soffrisse di malattie mentali – la schizofrenia – e avesse una storia personale turbolenta.

La strage del 27 ottobre 2018

Si chiude così una vicenda iniziata il 27 ottobre 2018, quando Bowers fece irruzione nella sinagoga Tree of Life di Pittsburgh e sparò alle persone presenti con un fucile semiautomatico AR-15. Rientrato nell’edificio, barricato al terzo piano, alla fine si arrese.

A quel tempo, la sinagoga ospitava tre congregazioni – Tree of Life, Dor Hadash e New Light – per le celebrazioni dello Shabbat.

Fonte foto: IPA I familiari delle vittime della Strage di Pittsburgh

Tra le 11 persone rimaste uccise, una bisnonna di 97 anni, un contabile di 87 anni e una coppia sposata nella sinagoga più di 60 anni prima.

Bowers, 50 anni, è stato condannato il 16 giugno 2023 per tutti i 63 capi di imputazione a suo carico, comprese le accuse di crimini d’odio.

Le testimonianze

Durante l’ultima fase del processo, i pubblici ministeri hanno sostenuto che Bowers ha commesso gli omicidi a causa del suo odio verso gli ebrei e hanno diffuso le testimonianze dei membri delle famiglie delle vittime che parlavano dei loro cari.

“Ha trasformato un normale Sabbath ebraico nella peggiore sparatoria di massa antisemita nella storia degli Stati Uniti, e ne è orgoglioso”, ha detto lunedì il procuratore degli Stati Uniti Eric Olshan.

La giuria ha ritenuto all’unanimità che tutte e cinque le aggravanti dell’accusa fossero state provate.

Olshan, riferisce la Cnn, ha elogiato la decisione della giuria, ma ha osservato che non cambierà ciò che è accaduto quel giorno. “Non può riportare in vita nessuna delle 11 vittime. Nessun verdetto può sistemare le cose o ripristinare ciò che è stato perso quella mattina”, ha detto.