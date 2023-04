Sparatoria a Louisville nel Kentucky: un uomo apre il fuoco in banca e fa 4 morti e 8 feriti, poi viene ucciso

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Lunedì 10 aprile, un uomo ha aperto il fuoco in una banca nella città di Louisville, nel Kentucky, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 8, inclusi 2 poliziotti. L’aggressore è poi morto, non è ancora chiaro se per suicidio o se sia stato colpito dagli agenti.

Si trovava all’interno di una banca, la Old National Bank della città di Louisville, nel Kentucky, quando ha iniziato a sparare sulla gente con un fucile.

Erano circa le 8:30 di mattina dell’ora locale, Molti sono fuggiti immediatamente dall’edificio, riferendo di aver sentito diversi spari.

BREAKING: An active shooting is underway at and around the Old National Bank in downtown Louisville. Details:

– Authorities say this is another ‘Mass casualty incident’. Multiple casualties confirmed.

– Officers heard yelling: “Active shooter at the bank” as he told traffic… pic.twitter.com/YRsVRzWcGq

