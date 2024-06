Gaffe del ministro Sangiuliano su Cristoforo Colombo: "Partì seguendo le teorie di Galileo" nato 72 anni dopo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Altra gaffe del ministro Sangiuliano. Durante l’evento Taobuk 2024 – Identità italiana, identità culturale, il ministro della Cultura ha affermato che Cristoforo Colombo partì per circumnavigare il globo seguendo le teorie di Galileo Galilei, che però nacque 72 anni dopo la scoperta dell’America.

Sangiuliano, Cristoforo Colombo e Galileo

Durante l’evento Taobuk 2024 – Identità italiana, identità culturale, il ministro Gennaro Sangiuliano ha commesso un errore mentre dialogava con il giornalista del Corriere della Sera Paolo Conti.

Parlando dei viaggi alla scoperta dell’America, il ministro della Cultura ha affermato “Colombo sapete non ipotizzava di scoprire un nuovo continente ma voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra, sulla base delle teorie di Galileo Galilei.” Lo scienziato nacque però nel 1564, 72 anni dopo il primo viaggio di Colombo.

Fonte foto: ANSA Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano

Le teorie su cui Colombo si basò per partire alla volta delle “Indie” che ipotizzavano la sfericità della Terra erano diffuse in Europa già dalla Grecia antica e si erano mantenute per tutto il medioevo.

Le teorie astronomiche di Galileo inoltre, pur prevedendo una Terra sferica, riguardavano la posizione del pianeta nel Sistema Solare, cioè orbitante attorno al Sole e non fermo al centro.

Le altre gaffe di Sangiuliano, da Times Square al Premio Strega

Non è la prima volta che il ministro della Cultura incappa in errori simili. In passato aveva posizionato Times Square, famosa piazza di New York, a Londra. Un lapsus, spiegò poi il ministero in una nota: Sangiuliano si riferiva a Piccadilly Circus.

Altro episodio per cui il ministro Sangiuliano è stato notato è stato uno scambio con la presentatrice del Premio Strega, la conduttrice Geppi Cucciari, durante la cerimonia di consegna del riconoscimento letterario.

Sangiuliano fece intendere di non aver letto i libri in concorso, dicendo che “avrebbe provato a leggerli“, pur facendo parte della giuria che aveva assegnato il premio per quell’anno.

La diffida contro la trasmissione Un Giorno da Pecora

A dicembre del 2023 inoltre il ministro Sangiuliano diffidò al trasmissione di Rai Radio Uno Un Giorno da Pecora, presentata proprio da Geppi Cucciari insieme a Giorgio Lauro, intimando i conduttori e gli autori di interrompere quella che riteneva una sistematica denigrazione della sua immagine.

“Un Giorno da Pecora è un programma di satira che, come tale, può urtare sensibilità personali basato sull’ironia e caratterizzato da una conduzione scanzonata” aveva poi risposto la Rai in un comunicato.