Elefante calpesta una turista americana in Zambia, 64enne morta a causa delle ferite riportate nell'incidente

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una turista americana di 64 anni, Juliana Gle Tourneau, originaria del Nuovo Messico, è morta tragicamente in Zambia dopo essere stata calpestata da un elefante. L’incidente è avvenuto a Livingston, vicino al Maramba Cultural Bridge, una zona rinomata per la sua vicinanza alle Cascate Vittoria, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Il tragico evento segna la seconda morte di un turista americano causata da un elefante in Zambia negli ultimi mesi.

Incidente a Livingston

Il commissario di polizia della Southern Province, Auxensio Daka, ha confermato che l’incidente è avvenuto mercoledì scorso. Juliana Gle Tourneau stava partecipando a un’escursione turistica insieme ad altri visitatori per osservare una mandria di elefanti.

Mentre il gruppo si trovava su una macchina, uno degli elefanti ha improvvisamente attaccato la vettura, scaraventando Juliana all’esterno e calpestandola.

Fonte foto: ANSA

Il commissario ha spiegato che il fatto è successo verso le 18.00, mentre i turisti stavano tornando nel loro albergo, ma si sono dovuti fermare a causa del traffico bloccato dal passaggio del branco degli elefanti. Nonostante l’intervento immediato e il trasporto al centro medico più vicino, Juliana è deceduta poco dopo il suo arrivo.

Precedenti episodi

Quello della turista americana non è il primo incidente del genere in Zambia. Nel marzo scorso, un’altra turista statunitense, Gail Mattson, di 79 anni, è morta in circostanze simili nel Parco Nazionale del Kafue, il secondo per grandezza in Africa.

In quell’occasione, un elefante maschio ha caricato la vettura sulla quale viaggiavano sei turisti e la loro guida.

Un’altra donna è stata ferita e trasportata in ospedale, mentre gli altri componenti del gruppo hanno riportato solo lesioni minori. Le autorità avevano dispiegato un elicottero e aperto un’inchiesta sull’incidente.

Sicurezza nei Parchi

La morte di Juliana Gle Tourneau solleva non pochi interrogativi sulla sicurezza delle escursioni turistiche in aree dove la fauna selvatica è particolarmente attiva. Le autorità locali e gli operatori turistici informano dei possibili incidenti, ma c’è una vera e propria attenzione a dividere gli spazi turistici da quelli della fauna locale.

È essenziale che infatti vengano rafforzate le misure di sicurezza, con la formazione delle guide turistiche per gestire situazioni di emergenza e l’implementazione di protocolli rigorosi per evitare il contatto ravvicinato con gli animali selvatici. Lo ha ripetuto anche il commissario di polizia.

Gli incidenti recenti evidenziano la necessità di un monitoraggio continuo e di un approccio sostenibile per proteggere la vita dei turisti e preservare la fauna selvatica nel loro habitat naturale.