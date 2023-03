Sparatoria negli Usa vicino a una scuola in North Carolina, uccisi due 16enni e ferito un coetaneo

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una terribile sparatoria negli Usa ha portato alla morte di due ragazzi di 16 anni e al ferimento di un loro coetaneo. È quanto accaduto a Durham, in North Carolina, in uno scontro a fuoco che aveva tutta l’aria di essere una faida tra giovani. Per il momento le informazioni sono ancora frammentate.

Sparatoria negli Usa, cos’è successo in North Carolina

Come riporta ‘Abc 11’, l’allarme è scattato alle 22:30 ora locale quando a Durham, in North Carolina, la polizia ha ricevuto una segnalazione per un ragazzo ferito.

Gli agenti sono arrivati su Leon Street, luogo della segnalazione, dove i genitori di un giovanissimo con gravi ferite stavano trasportando il figlio presso un ospedale locale.

Sparatoria negli Usa: due sedicenni sono morti vicino ad una scuola, ferito un coetaneo. Si sospetta una faida tra bande

Il giovane ha riferito di essere rimasto coinvolto in una sparatoria nella quale potrebbero essere rimasti uccisi due coetanei.

Per questo gli agenti hanno subito avviato le ricerche con droni e cani molecolari. All’alba, purtroppo, il triste rinvenimento.

Sparatoria in North Carolina, morti due 16enni

All’alba di mercoledì 22 marzo la polizia ha rinvenuto due cadaveri tra Hudson Avenue e North Buchanan Boulevard nei pressi della Brogden Middle School.

Secondo il ‘News Observer’, le vittime rispondono al nome di Angel Canales e Osmar Banegas, studenti rispettivamente della Riverside High School e della Lakeview School.

Secondo la polizia di Durham la tragedia potrebbe essersi consumata nel contesto di una faida tra bande, una possibilità condivisa da Maritza Barahona, zia di Angel Canales ascoltata dall’Observer.

Per il momento non è dato ricostruire le dinamiche della sparatoria. Ciò che è dato sapere è che il giovane ragazzo ferito è ora fuori pericolo.

Un altro scontro a fuoco negli Usa

Dopo la sparatoria in California per il Capodanno Cinese, le stragi non si sono fermate.

È difatti di poche ore fa un’altra notizia analoga, dalla città di Denver, dove un ragazzo minorenne si è introdotto armato all’interno della East High School e, una volta scoperto, ha cominciato a sparare ferendo due persone per poi darsi alla fuga.

Per questo in tutta la città di Denver è caccia all’uomo. ‘La stampa’ scrive che dall’inizio dell’anno all’interno delle scuole sono state sequestrate almeno dieci arme da fuoco.