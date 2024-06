Maltempo in Svizzera oggi lunedì 24 giugno, si cercano ancora due dispersi: autostrada A13 devastata

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La Svizzera alla conta dei danni provocati dal maltempo cha colpito il Paese nei giorni scorsi. La situazione più critica in Mesolcina, nel Cantone dei Grigioni, dove si cercano ancora due dispersi, mentre un terzo è stato ritrovato privo di vita del fiume. Gravi danni alla viabilità dell’area, la furia dell’acqua ha distrutto un tratto dell’autostrada A13.

Maltempo in Svizzera, gravi danni in Mesolcina

Il violento nubifragio che si è abbattuto nella serata di venerdì 21 giugno sulla Svizzera sudorientale ha causato inondazioni, allagamenti e frane in Ticino e nel Cantone dei Grigioni.

I danni maggiori nella regione della Mesolcina, dove sono esondati il fiume Moesa e alcuni suoi affluenti. A Sorte, frazione di Lostallo, c’è stata una grossa frana causata dall’esondazione di un torrente, una colata di detriti ha travolto l’abitato.

Fonte foto: ANSA La frana che travolto Sorte, frazione di Lostallo

Diverse case sono state distrutte e molte altre allagate e inagibili, i soccorritori sono intervenuti con gli elicotteri per mettere in salvo una ventina di persone rimaste bloccate.

Si cercano due dispersi

Come riporta Rsi, nella zona si cercano ancora due delle quattro persone date per disperse dopo la frana che ha colpito Sorte. Una, una donna, è stata ritrovata ancora in vita sotto i detriti all’alba di sabato.

Un uomo di 83 anni è stato invece trovato morto domenica pomeriggio nel fiume tra Grono e Roveredo, a circa 8 chilometri a valle dal luogo della frana.

I soccorritori sono al lavoro lungo il fiume Moesa per cercare gli altri due dispersi, anche se le possibilità di trovarli ancora in vita sono minime.

Autostrada A13 devastata

Frane e inondazioni hanno devastato la viabilità locale, interrotte sia l’autostrada A13 che la strada cantonale tra Lostallo e Mesocco.

I danni maggiori all’autostrada A13: ha ceduto un intero tratto di circa 200 metri nel territorio di Soazza, ‘mangiato’ dal fiume.

Secondo quanto reso noto dall’Ufficio federale delle strade, serviranno almeno tre o quattro settimane di lavoro per una prima, parziale riapertura dell’autostrada.

La strada cantonale invece è stata riaperta nella serata di domenica sfruttando una parte della A13, ma soltanto per i residenti. Per ripristinare il collegamento servirà almeno una settimana.