Sangiuliano e la frase su Galileo e Colombo, domanda del giornalista dopo la gaffe: la reazione del ministro

Dopo la gaffe, il silenzio. L’errore storico su Cristoforo Colombo e Galileo Galilei del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha fatto notizia e lunedì 24 giugno, intercettato da un giornalista, il titolare del Mic ha scelto di ignorare la domanda. Dall’opposizione, però, non sono mancate le battute.

Prima del Consiglio dei ministri, Gennaro Sangiuliano è stato avvicinato da un giornalista.

Alla domanda sulla gaffe Galileo-Colombo, però, l’ex direttore del Tg2 ha scelto il silenzio, tirando dritto.

Fonte foto: ANSA Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano

Chi invece ha scelto di parlare è stato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a margine del suo intervento alla presentazione dei lavori di restyling della stazione di Porta Nolana, a Napoli:

In prima linea anche un altro partito di opposizione, il M5S, che ha anche ricordato le gaffe al Premio Strega e su Times Square, simbolo di New York localizzato però a Londra dal ministro:

“Cosa ha fatto di male un Paese come l’Italia, conosciuto in tutto il mondo per la sua cultura, per avere come ministro uno come Gennaro Sangiuliano? Dopo aver collezionato gaffe di ogni tipo, dopo aver giudicato i libri senza averli letti, dopo aver piazzato Times Square a Londra, ieri si è spinto a dire che Colombo avrebbe circumnavigato la terra sulla base delle teorie di Galileo, che nacque però diversi decenni dopo lo sbarco in America di Colombo. Con le sue dichiarazioni ogni giorno più imbarazzanti è Gennaro Sangiuliano a circumnavigare la storia e la cultura con la sua ignoranza. Se solo avesse un minimo di dignità farebbe un passo indietro rendendosi conto di essere inadatto del ruolo che riveste. La sua inettitudine è uno sfregio costante alla cultura italiana”.