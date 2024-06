Libano minaccia Israele spinto da Iran ed Hezbollah: le armi in aeroporto a Beirut, cosa può succedere

Israele, cresce la tensione in Medio Oriente. Hezbollah sarebbe in possesso di una enorme riserva di armi che si troverebbe all’aeroporto internazionale di Beirut Rafic Hariri. Lo riferisce il Telegraph, citando fonti dello scalo del Libano e facendo sapere che le munizioni e i missili sono spediti dall’Iran a bordo di aerei.

Israele, nell’aeroporto di Beirut in Libano riserva di armi di Hezbollah: sono mandate dall’Iran

La notizia è stata divulgata dopo che Israele ha dichiarato di aver completato i piani per una eventuale operazione militare contro il sud del Libano.

La scorsa notte aerei militari israeliani hanno colpito alcune postazioni di Hezbollah con dei raid. Presi di mira una base di osservazione nella zona di Kfar Kila e un commando di miliziani nella zona di Taiba.

Fonte foto: ANSA L’aeroporto di Beirut

“Israele è pronta per qualsiasi azione che possa rendersi necessaria a Gaza, in Libano e in altri territori”, ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, prima di lasciare il Paese per la sua visita negli Stati Uniti.

“Gli Usa sono il nostro alleato più importante. I nostri legami sono cruciali e forse ora persino più importanti che mai”, ha aggiunto Gallant.

Il monito degli Usa: “Hezbollah è più potente di Hamas”

Nel frattempo, l’ufficiale più alto in grado delle forze armate americane, il generale dell’aeronautica e capo dello stato maggiore congiunto C.Q. Brown, ha sottolineato che un’offensiva di Israele in Libano può aumentare il rischio di un conflitto più ampio che attiri l’Iran e i militanti allineati con Teheran, in particolare se l’esistenza di Hezbollah venisse minacciata.

“Hezbollah è più potente di Hamas per quanto riguarda capacità complessiva, numero di razzi e simili. E vedrei l’Iran più propenso a fornire un maggiore sostegno”, ha affermato nelle scorse ore Brown citato dai media Usa.

“Ancora una volta, tutto ciò potrebbe contribuire ad ampliare il conflitto nella regione e far sì che Israele si preoccupi non solo di ciò che sta accadendo nella parte meridionale del Paese, ma anche di ciò che sta accadendo nel nord”, ha aggiunto il generale americano.

“Dal nostro punto di vista, rispetto a dove si trovano le nostre forze e del breve raggio tra Libano e Israele, è più difficile per noi essere in grado di sostenere lo Stato ebraico nello stesso modo in cui lo abbiamo fatto in aprile”, ha aggiunto Brown.

Ue, Borrell: “Il piano Biden non viene attuato”

“Questo weekend è stato tra i più sanguinosi dall’inizio del conflitto e il rischio di un contagio nel sud del Libano è ogni giorno sempre più grande”, le parole dell’alto rappresentante Ue Josep Borrell, secondo il quale la situazione nella Striscia sta diventando sempre più drammatica.

“La consegna degli aiuti a Gaza – ha rimarcato Borrell – è impossibile: nulla entra e una parte degli aiuti marcirà presto, sarà perso. E anche quel poco che entra non può essere distribuito, perché la società civile è stata distrutta. Il piano Biden non viene attuato, per mancanza di sostegno da entrambi i lati”.