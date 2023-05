Sposa bloccata per il Giro d'Italia a Roma: scortata al suo matrimonio in chiesa da una volante della polizia

L’attendevano in chiesa, ma il Giro D’Italia l’ha tenuta bloccata in macchina. È accaduto a Roma, dove una donna si è ritrovata in mezzo al caos in Largo di Torre Argentina impossibilitata a raggiungere gli altri invitati per il matrimonio. Il suo, perché proprio lei era la sposa giunta al grande giorno del “sì”. Una storia a lieto fine, fortunatamente.

Sposa bloccata a Roma per il Giro D’Italia

Come ricostruisce ‘Roma Today’, l’episodio ha avuto luogo domenica 28 maggio.

Una donna avrebbe dovuto raggiungere la chiesa di Sant’Ignazio – scrive ‘Agi’ – ma si è imbattuta nel Giro D’Italia in Largo di Torre Argentina, impossibilitata a proseguire.

Fonte foto: iStock Una donna è rimasta bloccata a Roma dal Giro D’Italia mentre andava in chiesa per sposarsi

Gli agenti della polizia, presenti sul posto per una vigilanza dinamica, hanno subito notato la scena.

La donna, infatti, era in abito da sposa e manifestava notevoli difficoltà.

La sposa scortata all’altare dalla polizia

I poliziotti, quindi, sono intervenuti per accompagnare la donna all’altare a bordo della Fiat Panda di servizio.

Nella chiesa, quindi, la sposa ha incontrato il futuro marito in attesa insieme agli altri invitati.

Un altro intervento durante il Giro D’Italia

Il lavoro dei poliziotti si è svolto anche in piazza Venezia dove una donna di 87 anni, la “signora Adriana” secondo ‘Roma Today’, si trovava in evidente difficoltà per via del caldo e dell’assenza di autobus e taxi proprio per via del centro storico interdetto per il Giro D’Italia.

Alcuni agenti, quindi, l’hanno scortata fino alla sua abitazione dove l’anziana era diretta e dove la attendevano per festeggiare il suo compleanno.

Un matrimonio certamente indimenticabile, per fortuna realizzatosi nel migliore dei modi. A proposito di nozze bizzarre, nel 2022 un ragazzo aveva proposto alla sua fidanzata di sposarlo mentre i due si trovavano in un hub vaccinale.

Diversamente era andata nel Ferrarese, dove una coppia di sposi si era vista annullare il matrimonio solamente 36 ore prima della cerimonia: la madre della sposa era risultata positiva al Covid-19 e per questo motivo si era reso obbligatorio l’isolamento per tutti i contatti stretti.

L’episodio scatenò proteste tra i fidanzati prossimi al matrimonio e gli stessi invitati.