Sophie Codegoni e le accuse di stalking ad Alessandro Basciano, ascoltata in Procura: il mistero della querela

Ascoltata in procura. Il nuovo Pm che ha preso in mano il caso di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha sentito la giovane influencer per approfondire le sue accuse di stalking verso il dj.

La modella e influencer Sophie Codegoni è stata sentita in procura da Antonio Pansa, il nuovo pm che si occupa del caso di stalking del quale è accusato il dj di 35 anni Alessandro Basciano.

Basciano era stato arrestato dopo la querela della 23enne, ma la giudice per le indagini preliminari Anna Magelli lo aveva scarcerato a causa della mancanza di gravi indizi nei suoi confronti.

Fonte foto: ANSA La proposta di matrimonio di Basciano a Codegoni sul red carpet della Festa del Cinema di Venezia

Codegoni si è presentata in procura accompagnata da una delle sue avvocate. Oltre alla giovane influencer, il pm dovrà ascoltare anche alcuni testimoni e l’accusato, Alessandro Basciano.

Le accuse a Alessandro Besciano

A dicembre del 2023 Sophie Codegoni ha querelato Alessandro Basciano, dj di 35 anni, accusandolo di averla minacciata, anche di morte, e di averla perseguitata, con un comportamento che rientrerebbe nella definizione del reato di stalking.

La coppia di influencer si era formata durante il reality show Il Grande Fratello, nel 2022. I due hanno una figlia e avevano progettato di sposarsi, ma a ottobre 2023 la loro storia sarebbe finita.

Secondo le accuse di Codegoni, Basciano avrebbe però continuato a cercare la ex compagna, arrivando ad aggredire un amico di lei. Questo avrebbe portato alla prima querela del dicembre 2023.

Il ritiro della prima querela

Proprio su questa querela però sono emersi alcuni dubbi. Nella relazione sulla scarcerazione di Basciano venivano citate alcune scritture private, nelle quali Codegoni si impegnava a ritirare la sua prima querela.

Questo ritiro non si sarebbe però mai verificato, come confermato anche dalla stessa modella durante un’intervista al Corriere della Sera. La querela sarebbe quindi ancora del tutto valida, ma in ogni caso non è l’unica.

Codegoni ha infatti presentato anche un’altra querela lo scorso 14 novembre, ribandendo le accuse nei confronti dell’ex fidanzato e confermando anche quelle di comportamenti violenti e vessatori.