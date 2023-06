Spintoni e insulti tra il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e un giornalista: tensione alle stelle, il video

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, è stato ripreso in un video mentre discuteva animatamente con un giornalista davanti al Municipio. Il filmato è diventato virale sul web.

Cosa è successo tra Bandecchi e il giornalista

A ricostruire quanto accaduto è il ‘Corriere della Sera’: tutto sarebbe avvenuto poco dopo le 9 del mattino. Lo scontro ha visto protagonisti Stefano Bandecchi e Gianluca Diamanti, responsabile della comunicazione della giunta comunale guidata proprio dal sindaco di Terni.

I cittadini presenti hanno assistito allibiti al diverbio (“Un battibecco da stadio“, ha commentato qualcuno”. A far da pacieri sono intervenuti il vicesindaco e il capo di gabinetto, che sono riusciti a staccarli.

Fonte foto: ANSA Stefano Bandecchi, il nuovo sindaco di Terni.

Il commento di Stefano Bandecchi

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha commentato l’accaduto. Queste le sue parole riportate da ‘Umbria24’: “È un cog*ione, mi ha messo le mani addosso. Dice di essere un giornalista ma per me non vale niente manco come persona. Se lo rivedo gli spacco la testa”.

L’addio di Stefano Bandecchi alla Ternana e a Unicusano

A poche ore dal suo primo consiglio comunale, il neo sindaco Stefano Bandecchi aveva annuncia le dimissioni sia da presidente della Ternana Calcio che da presidente di Unicusano. La decisione era stata comunicata dall’imprenditore con un video pubblicato sui social network nella serata di domenica 18 giugno.

Nel video social, Bandecchi ha spiegato: “Sto andando in un Consiglio d’amministrazione perché sto dando le dimissioni da presidente dell’Università Niccolò Cusano e sto dando anche le dimissioni da presidente della Ternana”.

Poi ha aggiunto: “Mi sono dimesso perché voglio fare politica in modo serio, voglio essere il sindaco di Terni e farlo per bene, per tutte quelle persone che mi hanno votato, ma anche per chi non l’ha fatto. Lo faccio perché voglio portare ad alti livelli Alternativa Popolare in Italia, il signor Bandecchi è salito in campo definitivamente e lo dimostrano tutte queste azioni che sto facendo”.

Le dimissioni di Stefano Bandecchi sono arrivate per risolvere la presunta incompatibilità tra le cariche di sindaco di Terni e di presidente della Ternana, sollevata dalla segreteria comunale nel giorno della sua proclamazione.