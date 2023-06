Stefano Bandecchi lascia la presidenza della Ternana e di Unicusano: la mossa a sorpresa del neo sindaco

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Colpo di scena a Terni. A poche ore dal primo consiglio comunale il neo sindaco Stefano Bandecchi annuncia le dimissioni sia da presidente della Ternana Calcio che da presidente di Unicusano. La decisione è stata annunciata dall’imprenditore con un video sui social.

Bandecchi lascia la presidenza di Unicusano e Ternana

Le dimissioni sono state annunciate da Stefano Bandecchi con un videomessaggio pubblicato sulle sue pagine social nella serata di domenica 18 giugno.

La decisione, ufficializzata sul sito Tag24, il quotidiano online dell’Università Niccolò Cusano, è stata presa in vista del primo consiglio comunale di oggi, lunedì, del nuovo mandato.

L’imprenditore spiega che con la ratifica delle dimissioni non “conta più nulla” nella Ternana Calcio e nell’Ateneo telematico, proprietario della squadra.

L’annuncio sui social

“Sto andando in un Consiglio d’amministrazione perché sto dando le dimissioni da presidente dell’Università Niccolò Cusano e sto dando anche le dimissioni da presidente della Ternana”, afferma Bandecchi nel video pubblicato sui social.

“Ecco il colpo di scena – aggiunge – Bandecchi ha lasciato tutti i suoi incarichi e non conta più nulla nè in Unicusano, né nella Ternana Calcio, quindi domani si farà presto a chiudere tutta l’operazione”.

Fonte foto: ANSA Stefano Bandecchi durante la cerimonia di proclamazione da sindaco di Terni

L’imprenditore annuncia che il nuovo presidente e amministratore unico della Ternana sarà Paolo Tagliavento.

La spiegazione

Le dimissioni sono state prese per risolvere la presunta incompatibilità tra le cariche di sindaco e presidente della Ternana, sollevata dalla segreteria comunale nel giorno della proclamazione. Come primo cittadino Bandecchi è chiamato a gestire lo stadio dove gioca la squadra.

“Mi sono dimesso perché voglio fare politica in modo serio, voglio essere il sindaco di Terni e farlo per bene, per tutte quelle persone che mi hanno votato, ma anche per chi non l’ha fatto”, spiega Bandecchi.

“E lo faccio perché voglio portare ad alti livelli Alternativa Popolare in Italia, il signor Bandecchi è salito in campo definitivamente e lo dimostrano tutte queste azioni che sto facendo”, conclude.